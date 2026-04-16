España participará en la reunión sobre Ormuz organizada por Macron y Starmer y sigue sin apoyar ninguna operación

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares Cedida

El Gobierno ha decidido participar en la reunión sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz que han organizado este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, pese a que rechaza ninguna operación militar aunque se abre a apoyar una futura misión bajo el paraguas de la ONU para garantizar la navegación una vez concluya el actual conflicto.

Así lo han trasladado este jueves fuentes gubernamentales, que han precisado que será el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien participe por videoconferencia en el encuentro de París, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontrará reunido con el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, en el marco en la primera cumbre bilateral.

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Desde Moncloa, han recalcado que al Gobierno le preocupa la situación en el estrecho de Ormuz, donde al bloqueo inicial impuesto por Irán en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero se ha sumado esta semana un segundo bloqueo naval estadounidense, y defiende el derecho a la libre navegación.

"España se mantiene firme en su postura de oponernos a participar en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán y esto incluye una intervención en el estrecho de Ormuz", han recalcado las fuentes.

No obstante, han dejado claro que el Gobierno "se mantiene abierto a que, cuando acabe la guerra y siempre bajo el paraguas de la ONU, se pueda promover una operación amparada por Naciones Unidas para garantizar la seguridad en el Estrecho".

Fuentes gubernamentales han explicado que si España no se había sumado hasta ahora a los esfuerzos que han venido encabezando Macron y Starmer para buscar una solución al bloqueo de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas mundial, es porque se tenían algunas dudas respecto al enfoque.

Ahora, han añadido las fuentes, ha quedado claro que Francia, Reino Unido y el resto de países de la coalición no parecen apostar por una intervención militar y están en la línea de esperar a que concluya el conflicto para emprender alguna acción concreta.

El pasado 6 de abril Albares había reconocido que España había sido invitada a participar en una reunión organizada por Londres y París y que congregó a otros 40 países unos días antes porque el Gobierno no quería estar "en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar" la guerra en Oriente Próximo.