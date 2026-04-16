Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

España participará en la reunión sobre Ormuz organizada por Macron y Starmer y sigue sin apoyar ninguna operación

Ep
16/04/2026 16:39
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Gobierno ha decidido participar en la reunión sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz que han organizado este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, pese a que rechaza ninguna operación militar aunque se abre a apoyar una futura misión bajo el paraguas de la ONU para garantizar la navegación una vez concluya el actual conflicto.

Así lo han trasladado este jueves fuentes gubernamentales, que han precisado que será el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien participe por videoconferencia en el encuentro de París, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontrará reunido con el mandatario brasileño, Luiz Inazio Lula da Silva, en el marco en la primera cumbre bilateral.

Dos superpetroleros sancionados por Estados Unidos cruzan Ormuz hacia Irán

Más información

Desde Moncloa, han recalcado que al Gobierno le preocupa la situación en el estrecho de Ormuz, donde al bloqueo inicial impuesto por Irán en respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero se ha sumado esta semana un segundo bloqueo naval estadounidense, y defiende el derecho a la libre navegación.

"España se mantiene firme en su postura de oponernos a participar en ninguna operación militar que pueda desarrollarse vinculada a la guerra de Irán y esto incluye una intervención en el estrecho de Ormuz", han recalcado las fuentes.

No obstante, han dejado claro que el Gobierno "se mantiene abierto a que, cuando acabe la guerra y siempre bajo el paraguas de la ONU, se pueda promover una operación amparada por Naciones Unidas para garantizar la seguridad en el Estrecho".

Fuentes gubernamentales han explicado que si España no se había sumado hasta ahora a los esfuerzos que han venido encabezando Macron y Starmer para buscar una solución al bloqueo de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y el gas mundial, es porque se tenían algunas dudas respecto al enfoque.

Ahora, han añadido las fuentes, ha quedado claro que Francia, Reino Unido y el resto de países de la coalición no parecen apostar por una intervención militar y están en la línea de esperar a que concluya el conflicto para emprender alguna acción concreta.

El pasado 6 de abril Albares había reconocido que España había sido invitada a participar en una reunión organizada por Londres y París y que congregó a otros 40 países unos días antes porque el Gobierno no quería estar "en ninguna reunión en la que se pueda debatir cualquier tipo de intervención, de fuerza o de seguridad que pueda escalar" la guerra en Oriente Próximo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Ciudadanos de Marruecos en el consulado general de Bilbao tramitan documentación para regularizar su situación

El Supremo rechaza la suspensión urgente del decreto de regularización de inmigrantes
EFE
El lotero acusado de estafa, Manuel Reija, durante la cuarta sesión del juicio, a la que no acudió su hermano Miguel, también acusado, por blanqueo de capitales

La hermana de los acusados en el juicio de la Primitiva millonaria declara que “nunca” se plantearon avisar a la Policía
Lara Fernández
Donald Trump en Davos

Trump anuncia un alto el fuego de diez días entre Israel y el Líbano
EFE
Antonio Deus y Miguel Lorenzo, antes del pleno

El PP de A Coruña pide retirar la ordenanza de terrazas y empezar de nuevo con un proceso “dialogado”
Redacción