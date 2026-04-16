Acuerdo entre PP y Vox para que María Guardiola sea presidenta de la Junta de Extremadura

María Guardiola EFE

La presidenta del PP extremeño, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández Calle, han anunciado esta tarde un acuerdo para formar gobierno en Extremadura, por el que la popular será la presidenta del Ejecutivo autonómico y Vox ocupará dos consejerías, una con rango de vicepresidencia.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta convocada esta tarde en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, en la que ambos dirigentes han mostrado su satisfacción por un acuerdo que consta de 61 puntos y 74 medidas y en el que han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir", según Guardiola.

La intención es que el pleno de investidura se celebre el martes 21 y miércoles 22 de la próxima semana y que María Guardiola sea reelegida como presidenta de la Junta de Extremadura el viernes 24 de abril.

El acuerdo alcanzado también recoge la cesión del senador autonómico a Vox, pues al inicio de la legislatura y ante la falta de consenso entre PP y la formación de Abascal, los dos senadores extremeños por designación autonómica recayeron en Laureano León (PP) y Manuel Borrego (PSOE).

Ahora, León deberá renunciar a este cargo, el cual ocupará Ángel Pelayo Gordillo (Vox), quien ya fue senador.

Tras expresar su satisfacción por el acuerdo de "estabilidad" alcanzado después de "semanas intensas de negociaciones", Guardiola ha remarcado que este responde al 60 % de todo el arco parlamentario extremeño.

"Vamos a conseguir que Extremadura pueda seguir avanzando, donde gana la democracia frente a la crispación, el diálogo frente al ruido", ha añadido.

Extremadura, según Guardiola, "no es una región resignada; es una región que tiene mucha hambre, que tiene ambición y tiene pulso". "Es un acuerdo que impulsará a Extremadura como nunca", ha dicho en este mismo sentido Fernández Calle, quien lo ha calificado de "muy satisfactorio".

El líder de Vox en Extremadura, que asumirá la Consejería de Familia, Servicios Sociales y Desregulación con cargo de Vicepresiencia del Ejecutivo, ha agradecido al PP y a Guardiola "la predisposición" y "la flexibilidad" para intentar llegar a un acuerdo.

"Hemos limado todas las asperezas que han podido surgir o que nos podrían separar con el fin de que Extremadura tenga el mejor Gobierno que puede tener", ha dicho Fernández Calle, quien también ha anunciado que su partido asume la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural.

Uno de los primeros pasos del futuro Gobierno será la aprobación de los presupuestos regionales de 2026: "Extremadura necesita estabilidad y necesita impulso y crecimiento", ha remarcado Guardiola.