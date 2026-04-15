Pardo de Vera asegura que pasó a Ineco el CV de la pareja de Ábalos sin exigencia alguna
Declara que fue Transportes quien decidió que ADIF comprara 5 millones de mascarillas
La expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, admitió este miércoles en el juicio del Tribunal Supremo que envió a Ineco el currículum de Jéssica Rodríguez, que fue pareja de José Luis Ábalos, pero sin exigencias para que fuera contratada y subrayó que llegó a llamar al entonces ministro de Transportes para decirle que no iba a permitir la continuidad de la mujer al enterarse de que tenían una relación, porque se daba un "conflicto de interés claro".
Durante su declaración como testigo, Pardo de Vera defendió que ella no era competente en Ineco y que "mandar un currículum no supone absolutamente nada".
"Yo nunca lo transmití como una exigencia, porque no tengo competencias de dar órdenes ninguna a Ineco. Simplemente lo que hice con ese currículum fue trasladárselo a la presidenta de Ineco diciendo que había llegado de parte del Gabinete del ministro", en concreto de Koldo García, según indicó, y por si encajaba en alguna vacante, y añadió que no conocía de nada a Jéssica.
Pardo de Vera también aseguró que tardó tiempo en enterarse de que Ábalos "había tenido una relación con esa persona" y que ahí se decidió que tocaba poner fin al contrato de Jéssica, porque "eso sí que es un conflicto de interés claro".
"Llamé al ministro y le dije que no era posible continuar la relación contractual de esta persona. A lo que el ministro me contestó: 'Lo que tú hagas, por supuesto, faltaría más, bien hecho estará'. Y yo ahí doy por concluido esto", relató.
Lo de las mascarillas "venía ya definido"
Respecto a la adquisición de mascarillas, Pardo de Vera afirmó que no tuvo ninguna intervención en la decisión de que fueran cinco millones las unidades a comprar por ADIF. "Venía ya definido" por Transportes, expresó, para añadir que desconoce si había algún estudio que justificara esa cantidad.
"Es una orden ministerial que acota que ha de ser por tramitación de emergencia y además que han de ser cinco millones. Por lo tanto, ADIF ahí no tiene ningún papel", declaró y añadió que no recibió "ninguna instrucción".
Además, manifestó que los resultados de esa compra, que se adjudicó a Soluciones de Gestión, la empresa presunto epicentro de la trama, "fueron satisfactorios" y que se realizó un análisis de riesgo.