El PP concluye la investigación del Senado sobre el apagón: culpa a Ribera, Aagesen, Beatriz Corredor y la CNMC

Una vista de la ciudad de A Coruña el 28 de abril de 2025, día del apagón Archivo El Ideal Gallego

El PP hizo uso de su mayoría absoluta en el Senado para plantear sus conclusiones en la comisión de investigación sobre el apagón eléctrico del 28 de abril del año pasado, donde responsabilizó al Gobierno de Pedro Sánchez; a la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen; a la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor y a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Así consta en las conclusiones que presentó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, este miércoles en una rueda de prensa, donde exigió la "dimisión inmediata" de la vicepresidenta Sara Aagesen y el "cese fulminante" de Beatriz Corredor.

La investigación del Senado sobre el apagón celebrará este jueves su última sesión tras casi un año de trabajo. Por ella, desfilaron expertos y miembros de las eléctricas, además de Aagesen o Corredor, entre otros.

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En cualquier caso, el PP presentó este miércoles sus conclusiones de la investigación parlamentaria: "El apagón del 28 de abril no fue una fatalidad, no fue un accidente imprevisible, no fue un episodio sin avisos, el apagón fue el resultado de una vulnerabilidad conocida, de un sistema que llevaba tiempo avisando y de que no actuaron con la diligencia que exigía".

Acusa al Gobierno de ocultar pruebas

Asimismo, la portavoz 'popular' acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "ocultar pruebas" y buscar "culpables ajenos" para "tapar su responsabilidad".

"El gran apagón no fue un hecho fortuito, no fue una catástrofe natural sobrevenida, fue el resultado de una gestión irresponsable y de unas políticas negligentes", añadió Alicia García.

La posición del PSOE

El PSOE, por su parte, rechazó las conclusiones del PP y aseguró que su borrador de dictamen no acredita la existencia de responsabilidades políticas por el apagón del 28 de abril, al considerar que los factores determinantes se sitúan "exclusivamente en un ámbito técnico".

El portavoz adjunto socialista en la comisión defendió que "no hay una causa ni un agente único responsable", ni tampoco "ninguna decisión del Gobierno que pueda justificarse como causa del apagón".

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Asimismo, los socialistas subrayaron que el informe del Panel Europeo de Expertos supone "un antes y un después" en la investigación y que dicho documento no atribuye responsabilidades políticas al Ejecutivo.

En este sentido, criticaron que las conclusiones del PP pidan dimisiones en el Ministerio para la Transición Ecológica, lo que calificaron de "falta de seriedad" y de "respeto" tanto a los trabajos de la comisión como a la ciudadanía.

Además, el PSOE acusó al PP de haber utilizado la comisión para "fabricar un culpable donde no lo hay" y de intentar vincular el apagón a las energías renovables sin respaldo técnico.

Frente a ello, defendieron su modelo energético basado en renovables y ha propuesto la creación de una comisión especial de estudio en el Senado para analizar las recomendaciones técnicas existentes y plantear mejoras en el sistema eléctrico.