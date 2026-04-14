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España

Tres buques petroleros cruzan el estrecho de Ormuz el primer día de bloqueo estadounidense

Dos de ellos cruzaron tras recibir autorización 

Efe
14/04/2026 15:55
Barcos acercándose al estrecho de Ormuz
Barcos acercándose al estrecho de Ormuz
EFE
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Al menos tres petroleros cruzaron el estrecho de Ormuz este martes, primer día completo del bloqueo impuesto por Estados Unidos contra los buques que hacen escala en puertos iraníes, según datos de varias plataformas de monitoreo de embarcaciones.

El buque cisterna de alcance medio 'Peace Gulf', con bandera panameña, es el tercer barco en cruzar el estrecho y actualmente se dirige al puerto de Hamriyah, en Emiratos Árabes Unidos tras zarpar del fondeadero de Sohar Anch en Omán, informó el portal de seguimiento MarineTraffic.

Según Kpler, empresa de analítica de comercio global, este buque suele transportar nafta iraní, una importante materia prima petroquímica, a otros puertos de Oriente Medio fuera de Irán para su posterior exportación a Asia.

Washington (United States of America), 06/04/2026.- US President Donald J Trump during a media briefing on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Trump amenaza con "eliminar inmediatamente" a los buques iraníes que se salten bloqueo en Ormuz

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Anteriormente, otros dos buques cisterna cruzaron por ese estrecho canal tras recibir autorización de Estados Unidos, ya que ninguno de ellos se dirigía hacia puertos iraníes, por lo que no están sujetos al bloqueo de Washington, según informó el centro de estudios egipcio para temas de energía Egypt Oil&Gas Group.

El buque cisterna Murlikishan, anteriormente conocido como MKA, navega bajo la bandera de Madagascar hacia Irak, donde tiene previsto atracar este próximo jueves para cargar fueloil.

Previamente, el petrolero Rich Starry, de 188 metros de eslora y bandera de Malawi, cruzó por esa vía marítima rumbo a China después de que abortara su paso en la jornada de ayer tras salir del puerto emiratí de Sharjah.

Tanto el buque Rich Starry como su propietario, la empresa china Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, están sancionados por Washington por sus negocios con Irán, de acuerdo con la información publicada en la web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) de Estados Unidos.

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