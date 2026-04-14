Feijóo ve "inhumana, insegura e insostenible" la regularización de migrantes

Alberto Núñez Feijóo, este martes en el Congreso EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la regularización de "más de un millón de migrantes irregulares" es "inhumana, injusta, insegura e insostenible", al tiempo que va en contra de la política de la Unión Europea y de la "mayoría de los españoles". Dicho esto, se comprometió a "utilizar todos los instrumentos" a su alcance "para mitigar" los "disparates" que, a su juicio, está promoviendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade trabajadores extra para atender la demanda Más información

"La gente no quiere más cartitas, quiere más ayudas", recalcó Feijóo ante sus diputados y senadores, poco después de que el jefe del Ejecutivo publicara una carta dirigida a la ciudadanía para defender la regularización de personas migrantes que aprobó el Consejo de Ministros.

En esa misiva, Sánchez señaló que esa regularización es un acto de "justicia" con la historia de España y de "necesidad" ante una sociedad que "envejece", al tiempo que ha dijo sentir "orgullo de ser español". "Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica", apostilló.

Va en contra de la "mayoría" de los españoles

En su intervención, Feijóo subrayó que su partido está "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable de un millón de inmigrantes irregulares", cuya entrada en España se produce "sin ningún tipo de garantías" y "sin exigencias".

Rueda acusa al Gobierno de "no escuchar a las comunidades" en la regularización de migrantes Más información

Añadió que esa regularización va en contra de las Cortes Generales porque se votó en el Parlamento y "perdieron" esa votación; va en contra "de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, a los que nadie le ha preguntado"; y "va en contra de Europa, porque va en contra del pacto de migración y asilo defendido por la mayoría del Parlamento Europeo".

"Y lo peor de todo, va en contra de la mayoría de los españoles", exclamó el presidente del PP, para añadir que los españoles tienen "derecho a controlar quién entra" y "en qué condiciones se vive" en España.

"Inhumana, injusta, insegura e insostenible"

"No compartimos esta regularización de más de un millón de inmigrantes irregulares por cuatro razones: porque es inhumana, porque es injusta, porque es insegura y porque es insostenible", enumeró.

El líder del PP destacó que no es humanitaria porque "alienta a las mafias" y traslada el mensaje de que España "es un chollo", al tiempo que "perjudica" a los propios inmigrantes que llegaron de forma legal y que están aportando y cumpliendo las leyes.

Agregó que es "insegura" porque no hay condiciones ni exigencias suficientes y no se sabe ni a cuántas personas afecta. "Oficialmente, a 500.000. En privado, ya lo suben a 800.000 y la policía, que ésta sí que sabe, lo sube por encima del millón de personas", ha manifestado.