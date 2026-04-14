El Gobierno aprueba la regularización de migrantes y añade trabajadores extra para atender la demanda

La ministra Portavoz, Elma Saiz, comparece en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Madrid EFE

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publicará este miércoles en el BOE y entrará en vigor este jueves. Para llevarlo a cabo, el Ejecutivo incorpora a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España -60 de la Seguridad Social o de la Tesorería, 371 de Correos y 5 de Extranjería-.

Así lo puso de manifiesto la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que no ha especificado la cuantía económica que se destinará a este procedimiento, del que se beneficiarán, según aseguró, "miles" de personas que ya residen en España, una cifra que su departamento eleva a "cientos de miles".

También señaló que la solicitud telemática se podrá hacer desde el jueves 16 de abril y la presencial desde el lunes 20 de abril. Las personas interesadas tendrán hasta el 30 de junio para presentarse por estas dos vías. Saiz advirtió de que para la solicitud presencial se requerirá cita previa obligatoria y gratuita, que se puede pedir también desde el próximo jueves tanto por vía telemática como telefónica.

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En cualquier caso, la ministra advirtió de que no todas las oficinas ni en cualquier horario atenderán estas peticiones. "Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora", avisó.

En este sentido, recalcó que para garantizar que el plazo sea suficiente y el procedimiento ágil, se dimensionó un "plan operativo con capacidad de respuesta". "Hemos formado un equipo de personal con más de 550 profesionales extra para atender a las personas, tramitar solicitudes, estudiar expedientes, solicitar subsanaciones o nuevos documentos y, por último, resolver la autorización", recalcó.

Igualmente, añadió que cuentan con una plataforma única llamada Mercurio a través de la cual se presentará toda la documentación y desde la cual la UTEX, unidad de trabajo de tramitación de expedientes de extranjería, que depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, resolverá los procedimientos y realizará todas las gestiones.