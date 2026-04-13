Una jueza procesa a Vito Quiles por calumnias contra el secretario general de Facua

Vito Quiles EFE

Una jueza de Sevilla procesó a Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación Facua Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.

En un auto, la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, acuerda que continúe la tramitación de las diligencias abiertas por los trámites de procedimiento abreviado.

La juez explica en su resolución que, del conjunto de diligencias instructoras y del conjunto de mensajes y videos que Quiles publicó en su momento sobre Rubén Sánchez, “resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar” al representante de Facua.

“Tal ánimo de venganza y represalias le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas, sin ninguna justificación legitima, no amparadas por la libertad de expresión”, indica el auto, que explica que esta no otorga el derecho a la ofensa.