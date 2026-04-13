Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

El juez Peinado imputa a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro delitos

Efe
13/04/2026 12:52
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El juez Juan Caros Peinado ha dado por cerrada la instrucción de la causa y ha procesado a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

El juez ha rechazado prorrogar más la investigación en un auto en el que archiva las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continúa el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la reunión del Consello de la Xunta

La Xunta aprueba el plan antincendios 2026 con 213 millones, un 18% más
EP
Puerto de A Coruña

El Puerto de A Coruña analiza el impacto ambiental de su actividad
Iván Aguiar
El ideal gallego

Binter lanza una oferta para volar de A Coruña a Canarias por 80 euros
Redacción
El presidente del Gobierno y su mujer, Begoña Gómez

El juez Peinado imputa a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro delitos
EFE