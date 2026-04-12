Pedro Sánchez y su mujer visitan el Palacio de Verano de Pekín y un barrio tradicional

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, a su llegada a Pekín EFE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, han visitado este fin de semana en Pekín el Palacio de Verano y un barrio tradicional de la capital china con los característicos 'hutongs', callejones que se ubican en el casco antiguo de la ciudad.

Sánchez llegó este sábado a Pekín acompañado de su mujer para realizar una visita cuya agenda oficial comenzará este lunes y que incluye una serie de reuniones, entre ellas con el presidente chino, Xi Jinping.

Sánchez ya está en Pekín para iniciar un viaje oficial en el que se reunirá con Xi Más información

Durante el fin de semana ha desarrollado una actividad estrictamente privada, aunque en las redes sociales y en algunos medios de comunicación chinos se han difundido imágenes de la visita a algunos de los lugares de la ciudad.

En concreto, puede verse en ellos al jefe del Ejecutivo y su esposa recorriendo el Palacio de Verano, que se ubica en un extenso parque junto al lago Kunming, con construcciones que han sido restauradas y que fue residencia temporal de emperadores chinos.

También han visitado un histórico barrio de 'hutongs' en el que se ubican las denominadas Torre del Tambor y Torre de la Campana.

La agenda oficial de Sánchez comenzará este lunes con visitas a la universidad de Tsinghua, la Academia China de Ciencias (que le concederá un título honorífico) y el parque científico de la tecnológica Xiaomi.