Gamarra reclama responsabilidad política a los socios del “sanchismo”

Cuca Gamarra, en declaraciones a los medios este domingo en Logroño Raquel Manzanares (Efe)

La secretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular (PP), Cuca Gamarra, exigió este domingo responsabilidades políticas al Gobierno y a los socios del “sanchismo”, quienes “callan, otorgan y respaldan”, en referencia al juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Gamarra, en un encuentro informativo en Logroño, añadió que, ante este “espectáculo”, las confesiones y las declaraciones que se producen en sede judicial, “callan y otorgan y respaldan”.

Lo hacen como “respaldaron aquella moción de censura que hoy sabemos todos que ya respondía a una panda, que llegaban corruptos al poder y con el único objetivo de seguirse beneficiando de lo público y de lo común”, subrayó.

La popular incidió en que, más allá de responsabilidades penales, hay responsabilidades políticas y “aquí nadie las asume”. También dijo que “el PSOE está escondido” y se preguntó “dónde están los complacientes socios del sanchismo”, que cree que “están todos callados y están siendo cómplices de todo esto”.

Cuestionó “¿dónde está Pedro Sánchez, el responsable?”, porque “todos los que están siendo juzgados, todos los que están siendo investigados, son los hombres del presidente” y él ha “huido” a China, donde la visita oficial empieza este lunes, pero “ya está allí de vacaciones o a saber qué está haciendo”.

Gamarra aseguró que los españoles merecen otro Gobierno, a la vista de este juicio en el Supremo, “donde el sanchismo se sienta en el banquillo porque quienes están siendo juzgados son todos los hombres del presidente”.

Y “más allá de los detalles cutres, soeces, que la sociedad española no merece, lo que está claro es que hay que ir a lo esencial, de lo que se está juzgando y se juzga al sanchismo”, que, para ella, quedó demostrado que “está conformado por una panda, los que viajaban en el Peugeot, que llegaron corrompidos al poder”.

Cree que estas primeras sesiones del juicio son “la punta del icerberg” y espera que las declaraciones de los testigos permitan conocer la procedencia del dinero que entraba en Ferranz.

Se refirió a la campaña de la renta, cuando “los españoles pagan más impuestos que nunca”; incidió en que “la corrupción del sanchismo necesita dinero” y defendió que se pagan impuestos para “pagar la corrupción y en detrimento de unos servicios públicos de calidad”.