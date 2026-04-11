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España

Sánchez ya está en Pekín para iniciar un viaje oficial en el que se reunirá con Xi

El jefe del Ejecutivo comenzará la agenda oficial el próximo lunes 13

Europa Press
11/04/2026 17:00
Pedro Sánchez en Moncloa
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya se encuentra en Pekín para iniciar su viaje oficial en el que se reunirá con su homólogo chino, Xi Jingping.

Sánchez partió el viernes desde Barcelona y ha llegado a la capital china poco antes de las 10 de la mañana hora española. Su agenda oficial, no obstante, no comienza hasta el lunes 13 de abril, cuando pronunciará una conferencia en la universidad de Pekín.

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El martes le recibirán las principales autoridades del país, el primer ministro, el presidente de la asamblea nacional y el presidente Xi, que además ofrecerá un banquete para el jefe del Ejecutivo español.

Esta visita, en la que va acompañado de su esposa, Begoña Gómez, es la cuarta que realiza al gigante asiático el presidente español, que espera que China contribuya al fin de la guerra en Irán. Además, con este nuevo viaje, España busca atraer inversiones y garantizarse el acceso a las tierras raras de aquel país.

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