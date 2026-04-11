Juan Carlos I: "Mi principal éxito fue reconciliar a España consigo misma"

El rey Juan Carlos I en Francia el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación' EFE

Juan Carlos I defendió su legado este sábado ante la Asamblea Nacional francesa, donde recibió el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias 'Reconciliación' y destacó que su principal logro fue "reconciliar a España consigo misma".

"No elegí al azar el título de mis memorias: 'Reconciliación'. Creo que es la palabra que mejor resume el principal logro de mi vida pública: haber iniciado y fomentado la reconciliación de España consigo misma, tras una larga dictadura y una guerra civil, llevándola a pasar, de la forma más pacífica posible y en muy poco tiempo, a una democracia plena y completa", dijo el rey emérito al recibir hoy el galardón.

La concesión del galardón a 'Reconciliación', una obra escrita en primera persona y en colaboración con la escritora francesa Laurence Debray, ha sido por unanimidad por un jurado independiente presidido por la reputada historiadora Annette Wieviorka, especialista en la Segunda Guerra Mundial, e integrado por una veintena de periodistas y ensayistas.

"He querido mostrar en mis memorias mi orgullo de ver cómo España se ha transformado de manera radical y positiva en todos los niveles en el curso de mi reinado", agregó el rey emérito, que leyó sentado y con dificultades su discurso en francés.

En 1975, afirmó que heredó, junto con el trono, todos los poderes que el régimen de Franco había concentrado en la jefatura del Estado, y aseguró que desde esa posición los utilizó para devolverlos a "su legítimo propietario, el pueblo español".

El monarca subrayó que ese proceso supuso una "ruptura radical" y recordó que el cambio quedó consagrado en la Constitución española de 1978.

"El presente no me abruma, aunque a veces me entristece"

En su discurso en la ceremonia organizada en la Sala de Fiestas de la Asamblea Nacional Francesa, el monarca aseguró además no verse "abrumado" por el presente aunque reconoció que "a veces" le entristece.

"Ahora, cuando miro hacia atrás, el presente no me abruma, aunque a veces puede entristecerme. Soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y que siempre habrá juicios divergentes sobre todo. Pero siempre he tenido claro que la democracia, el respeto de los derechos humanos y el progreso de la sociedad española eran los objetivos por los que quería obrar", afirmó al agradecer su galardón.

En la ceremonia, Juan Carlos I estuvo acompañado por sus hijas, Elena y Cristina, así como de su nieto mayor, Felipe de Marichalar y Borbón, así como de varios amigos cercanos.

En su discurso, reconoció que no es habitual que un rey escriba sus memorias, una práctica que, según recordó, su padre le desaconsejaba. Sin embargo, defendió la necesidad de ofrecer una visión en primera persona ante las "miles de páginas" escritas sobre su reinado, su figura y su actuación como jefe de Estado.

El rey emérito argumentó que su testimonio busca aportar un conocimiento directo sobre sus decisiones, motivaciones y experiencias, en un contexto en el que la figura del monarca está sujeta a un intenso "escrutinio" público. Asimismo, admitió los riesgos de publicar memorias, aunque consideró que en este caso la decisión ha sido acertada.

El ex jefe del Estado destacó también la buena acogida de la edición francesa del libro, elaborada junto a la escritora e historiadora Laurence Debray, así como el éxito de la versión en español, lo que, a su juicio, refleja el interés por conocer su visión personal de los hechos.

En su discurso, combinó la reivindicación de los hitos de su reinado con el reconocimiento de errores y debilidades, e insistió en que su intención ha sido compartir tanto los aspectos de los que se siente orgulloso como aquellos que forman parte de su experiencia personal. "Desde niño mi destino coincidió con mi vocación: servir a mi país", afirmó.

Finalmente, expresó su agradecimiento por el galardón recibido en Francia, país al que dijo sentirse especialmente vinculado, y afirmó que este reconocimiento valora su testimonio personal sobre la transformación de España durante su reinado.

Entre las autoridades francesas presentes estaban la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y los ex primeros ministros Manuel Vals y Elisabeth Borne, entre otros.