El presidente de Murcia repite en una cuádriga en el Viernes Santo de Lorca

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó anoche en el desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca, donde volvió a subirse a una cuádriga EFE

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó anoche en el desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca, donde volvió a subirse a una cuádriga, repitiendo así una experiencia que ya protagonizó en ediciones anteriores.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico expresó su vínculo con la ciudad al señalar “Lorca en el corazón” y calificó como “un honor” vivir “de nuevo este Viernes Santo único”, en referencia a una de las celebraciones más emblemáticas de la Semana Santa española.

El desfile bíblico pasional de Lorca, protagonizado por cofradías como el Paso Azul y el Paso Blanco, es uno de los actos centrales del Viernes Santo y atrae a miles de visitantes cada año.