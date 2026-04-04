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España

El presidente de Murcia repite en una cuádriga en el Viernes Santo de Lorca

Efe
04/04/2026 12:05
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó anoche en el desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca, donde volvió a subirse a una cuádriga
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó anoche en el desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca, donde volvió a subirse a una cuádriga
EFE
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El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó anoche en el desfile bíblico pasional del Viernes Santo en Lorca, donde volvió a subirse a una cuádriga, repitiendo así una experiencia que ya protagonizó en ediciones anteriores.

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A través de un mensaje difundido en redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico expresó su vínculo con la ciudad al señalar “Lorca en el corazón” y calificó como “un honor” vivir “de nuevo este Viernes Santo único”, en referencia a una de las celebraciones más emblemáticas de la Semana Santa española.

El desfile bíblico pasional de Lorca, protagonizado por cofradías como el Paso Azul y el Paso Blanco, es uno de los actos centrales del Viernes Santo y atrae a miles de visitantes cada año. 

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