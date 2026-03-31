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España

La jueza de Catarroja rechaza que Mazón se pueda personar en la causa penal sobre la dana

Efe
31/03/2026 15:14
Carlos Mazón
Carlos Mazón
EFE
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La jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha rechazado la personación del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa.

La magistrada de Catarroja ha respondido así a la petición formulada este lunes por la representación legal de Mazón de personarse en el procedimiento al entender que no puede hacerlo por su condición de testigo y al no haber indicios contra él.

El 'expresident' realizó esta petición de personación días después de que la magistrada acordara citarle como testigo en el procedimiento y una semana más tarde de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara imputarle al no ver indicios de delito en su actuación en la dana.

Mazón solicitaba personarse en el procedimiento al amparo de lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de defender sus intereses. Aludía a que quería analizar las diligencias que se siguen practicando sobre él aún después de la resolución del tribunal superior.

Precisamente este mismo martes había defendido ante los medios de comunicación su personación para saber si se le seguía investigando o no". "Tan sencillo como eso, creo que tengo derecho a saberlo", había argumentado. La juez instructora, difiere.

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