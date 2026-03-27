Sanidad y comunidades acuerdan una mediación para solucionar la huelga de médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa este viernes EFE

Las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad han debatido en el Consejo Interterritorial de Salud la situación generada en el sistema sanitario por la huelga de médicos y han acordado una mediación entre el departamento que dirige Mónica García y el comité de huelga de los sindicatos convocantes.

Así lo ha explicado al término de la reunión de cuatro horas el consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de los gobiernos regionales del PP y lo ha confirmado posteriormente la ministra Mónica García.

"Después de mucho debate, realmente la conclusión es que se va a pedir una mediación por parte del Ministerio y los sindicatos. Verdaderamente es un fracaso de la capacidad negociadora del Ministerio, seguimos sin tener una idea clara de qué propone y, a estas alturas, tenemos que recurrir a una mediación que todavía no se ha concretado", ha lamentado.

El consejero no ha querido hacer públicos los posibles mediadores que se han barajado durante la reunión, que han sido muchos, aunque ha reconocido que se ha hablado del Foro de la Profesión Médica, que el Ministerio viene considerando como un interlocutor en las últimas semanas, y que es una plataforma donde se integran decanos de Medicina, estudiantes, colegios profesionales y uno de los sindicatos convocantes de la huelga (CESM).

Las comunidades de Canarias, Castilla-La Mancha y Euskadi propusieron también una mediación el pasado lunes, y apuntaron a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes.

"Son ustedes testigo de que hemos estado cuatro horas pero solo para tratar el punto de la huelga, y que se ha pasado revista a la situación asistencial de todas y cada una de las comunidades", ha explicado Vázquez, visiblemente crítico con el Ministerio.

En este sentido, ha declarado: "Nos hemos desayunado con frases de la ministra -Mónica García- como que después de Semana Santa la huelga iba a terminar" tras la reunión que mantuvo el Ministerio con los sindicatos convocantes, extremo que los sindicatos ya han negado.

En cualquier caso, ha urgido al Ministerio porque es "imprescindible que para el día 26 -fecha para la que está convocada la tercera semana de huelga al mes- se desactive el conflicto", aunque ha confesado que "la impresión no es nada positiva" porque ven "muy poca capacidad" al departamento que dirige Mónica García.

Tampoco durante la reunión, según su relato, se ha abordado ninguna medida específica para abordar el conflicto con los médicos, que exigen un estatuto propio que regule las condiciones específicas de su profesión, independiente al documento elaborado para el conjunto del personal sanitario.

La huelga está convocada a razón de una semana al mes, y en abril está convocada la tercera tanda de paros.

El Ministerio y el comité de huelga reanudaron este jueves las negociaciones, y se volverán a encontrar el lunes, tras semanas de tensión y reproches cruzados.