Carlos Cuerpo se convierte en el nuevo vicepresidente del Gobierno

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero en el acto de traspaso de carteras al nuevo vicepresidente primero, Carlos Cuerpo EFE

El ya vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha comprometido este viernes a seguir manteniendo viva la transformación de una España "que crece y avanza" y a que "no se pierda el sueño americano a la española" entre las futuras generaciones.

Durante su intervención tras recibir de manos de María Jesús Montero la cartera de la Vicepresidencia Primera del Gobierno, Cuerpo ha asegurado que hay que mantener vivo el mensaje de "que el futuro será mejor que el presente", y a ello, ha dicho, se seguirá dedicando, con toda la "energía" y el "esfuerzo", la política económica del Ejecutivo.

"En primer lugar, por supuesto, transformando nuestro país, acelerando la modernización de nuestra estructura productiva, que España no sólo sea capaz de adaptarse a lo que viene, sino que podamos liderarlo, por ejemplo, en materia energética o de innovación. En segundo lugar, no olvidando que el progreso tiene que reflejarse en el bienestar de los ciudadanos, protegiéndoles, dándoles seguridad en momentos de incertidumbre y también haciéndoles partícipes y actores principales. Que la macro llegue a lo micro", ha subrayado.

El vicepresidente primero, que juró el cargo a primera hora de esta mañana ante el Rey Felipe VI, ha recordado que el mundo atraviesa momentos de transformación profunda, con la reconfiguración de los equilibrios geopolíticos, la redefinición del trabajo por la revolución tecnológica y el cambio climático, "que impone una transición que no admite demora".

"Y Europa, nuestra Europa, tiene que encontrar su voz y su fortaleza en un tablero cada vez más complejo", ha enfatizado el ministro de Economía.

El consejo de Sánchez: "Sigue siendo tú mismo"

En su discurso, Cuerpo ha querido agradecer a Pedro Sánchez su confianza, "que no da por sentada", para asumir la Vicepresidencia Primera y ha desvelado el consejo que el presidente del Gobierno le ha dado ante esta nueva etapa: que "siga siendo él mismo".

"Es algo que uno anhela siempre escuchar de sus jefes, o no sólo de sus jefes, sino también de las personas. Lo que me ha dicho es que siga siendo yo mismo, así de sencillo. Y creo que esta es la mejor forma de comenzar una etapa, y a eso me comprometo", ha afirmado.

Cuerpo también ha tenido palabras para su antecesora en el cargo, María Jesús Montero, a la que ha definido como una "negociadora tenaz, una vicepresidenta con carácter, y dialogante, con guante de seda", pero también como "una trabajadora incansable, una compañera generosa, siempre dispuesta a echar una mano o a dar un consejo".

"Y precisamente estos días también me llevo uno de sus consejos, que es que intente disfrutar del camino. Suena casi contradictorio en un trabajo como el nuestro y más en unos tiempos como los que estamos viviendo, donde la urgencia es la norma y la responsabilidad puede llegar a abrumar, pero es esencial encontrar la satisfacción en el servicio público", ha apuntado Cuerpo.

El ministro ha asegurado además que ha sido "un honor y un privilegio" el haber podido aprender de dos vicepresidentas "de una talla extraordinaria" como Nadia Calviño y María Jesús Montero. "Llevo conmigo sus enseñanzas y desde luego espero estar a la altura del legado, sé que no será fácil", ha reconocido.

Cuerpo ha deseado también "muchos éxitos" al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, "porque los éxitos del Ministerio de Hacienda son los éxitos de todos", y no se ha olvidado de los agradecimientos a su equipo, amigos y familiares.

"El camino que transitamos no depende sólo de nosotros, depende de nuestras familias, de unas instituciones públicas fuertes, de un verdadero Estado del Bienestar que haga posible el sueño americano, pero a la española", ha señalado el ministro, que ha recordado a su abuelo, que con 9 años tuvo que ponerse a trabajar en la mina de Wolframio que había a las afueras de su pueblo.

"El verdadero concepto de lo que es España"

El vicepresidente primero, asiduo a foros internacionales por sus responsabilidades al frente de Economía, ha afirmado además que los que miran a España desde fuera "ven algo que a veces" los propios españoles no son capaces de reconocer.

"Ellos ven un país que lidera, que se moderniza, resiliente, solidario, incluso en los momentos más difíciles. Pero creo que ven también algo más profundo, el verdadero concepto de lo que es España. Un pueblo con capacidad de reinvención extraordinaria, con una creatividad que brota en los momentos más difíciles, con una cultura del esfuerzo que se transmite de padres a hijos, solidario. Y una capacidad de reírnos de nosotros mismos que, en el fondo, es un elemento de inteligencia colectiva", ha explicado.

Esos atributos, ha añadido, son los que necesita España para afrontar "lo que viene". "Porque lo que viene exige tanto o más de nosotros", ha recalcado el vicepresidente.