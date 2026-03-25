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España

Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak y acusa a PP y Vox de cobardía

Efe
25/03/2026 11:49
MADRID (ESPAÑA), 25/03/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez interviene este miércoles durante el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid donde el Ejecutivo explica su posición contra la guerra en Irán e informará de las medidas adoptadas para combatir sus efectos en un ambiente político marcado por la convocatoria de elecciones en Andalucía. EFE/ Sergio Pérez
Pedro Sánchez interviene en el pleno del Congreso de los Diputados
EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el exjefe del Ejecutivo José María Aznar por su posición en la guerra de Irak, reprochando su "catadura moral", y ha acusado al PP y a Vox de "cobardía y complicidad" por callar ahora ante la crisis en Oriente Medio.

"Esto es un desastre absoluto; es lo que han logrado los promotores de la guerra hasta la fecha", ha dicho Sánchez dirigiéndose a la bancada de PP y Vox al inicio de su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ha lamentado el jefe del Ejecutivo que Aznar arrastrara a España a la guerra de Irak solo porque "quería sentirse importante", y ha pedido no cometer los mismos errores.

Pero ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que estén replicando esa actitud en la guerra de Irán.

"Callar ante la guerra injusta e ilegal no es prudencia y lealtad; es un acto de cobardía y complicidad".

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