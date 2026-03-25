Sánchez arremete contra Aznar por la guerra de Irak y acusa a PP y Vox de cobardía

Pedro Sánchez interviene en el pleno del Congreso de los Diputados EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arremetido este miércoles contra el exjefe del Ejecutivo José María Aznar por su posición en la guerra de Irak, reprochando su "catadura moral", y ha acusado al PP y a Vox de "cobardía y complicidad" por callar ahora ante la crisis en Oriente Medio.

"Esto es un desastre absoluto; es lo que han logrado los promotores de la guerra hasta la fecha", ha dicho Sánchez dirigiéndose a la bancada de PP y Vox al inicio de su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición del Ejecutivo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Ha lamentado el jefe del Ejecutivo que Aznar arrastrara a España a la guerra de Irak solo porque "quería sentirse importante", y ha pedido no cometer los mismos errores.

Pero ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, que estén replicando esa actitud en la guerra de Irán.

"Callar ante la guerra injusta e ilegal no es prudencia y lealtad; es un acto de cobardía y complicidad".