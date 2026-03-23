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España

Podemos se abstendrá en el decreto de medidas fiscales y pide topar precios

Agencias
23/03/2026 17:44
Irene Montero, eurodiputada de Podemos
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 Podemos ha avanzado que se abstendrá este jueves en la votación del real decreto ley de medidas fiscales y ha pedido al Gobierno topar precios para "evitar que las grandes empresas se apropien de los 5.000 millones movilizados".

Según han señalado fuentes de Podemos, la formación morada no se opondrá a la aprobación de este primer paquete de medidas frente al incremento de precios provocado "por la guerra ilegal de EE.UU. contra Irán", aunque considera que las rebajas de impuestos "no son la vía para hacer frente a la escalada de precios".

Por ello, apuntan, seguirán reclamando al Gobierno "que tope precios de carburantes, energía y alimentos para evitar que los 5.000 millones de euros movilizados pasen a engrosar la cuenta de resultados de las grandes empresas".

El plan incluye, entre otras medidas, rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes (del 21 % de IVA al 10 %); así como descuentos para colectivos vulnerables y ayudas directas para los sectores más afectados.

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