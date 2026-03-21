Feijóo se pone calcetines desparejados para apoyar a las personas con Síndrome de Down

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este sábado por la inclusión y la igualdad de oportunidades para las personas con Síndrome de Down con motivo de su Día Mundial, luciendo unos calcetines desparejados, iniciativa con la que desde hace años se da visibilidad a la conmemoración de este día.

"Todos somos únicos, pero merecemos lo mismo: respeto, oportunidades e inclusión", ha manifestado Feijóo en su cuenta de Instagram.

Junto a este mensaje, el principal líder de la oposición ha colgado un vídeo de la visita esta semana al Congreso de los Diputados de un grupo de niños con Síndrome de Down, a los que recibió y con los que se comprometió a lucir este sábado unos calcetines desparejados, según queda reflejado en la conversación que ha publicado con ellos.

Feijóo muestra posteriormente en el vídeo sus calcetines, cada uno de un color, y da cuenta de este "gesto sencillo, pero significativo". "Llevar calcetines diferentes para mostrar que todos somo únicos, pero merecemos lo mismo", destaca.