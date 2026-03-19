Sánchez aleja la presentación de los presupuestos para centrarse en responder a la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso Jesús Hellín (Ep)

Sánchez se ha referido a la presentación de los presupuestos en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que tiene en su agenda un debate sobre la situación provocada por la guerra en Irán.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya dejó en el aire la posibilidad de presentar el texto presupuestario este mes, tal y como había venido asegurando.

Sánchez se ha referido a la presentación de los presupuestos en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión del Consejo Europeo que tiene en su agenda un debate sobre la situación provocada por la guerra en Irán.

En la rueda de prensa que ofreció este miércoles junto al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ya dejó en el aire la posibilidad de presentar el texto presupuestario este mes, tal y como había venido asegurando.