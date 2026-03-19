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España

Montero avanza que el accidente de trenes de Adamuz será considerado accidente laboral

Efe
19/03/2026 12:15
La vicepresidenta primera del Gobierno, MarÃ­a JesÃºs Montero, atiende a los medios en las instalaciones de Moeve en Palos de la Frontera (Huelva).EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS06/03/2026
María Jesús Montero
EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS
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La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este jueves que "en breve" se aprobará una modificación legal para que el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) tenga la misma consideración que un accidente laboral, lo que implicará prestaciones más elevadas.

En una entrevista en el programa Los Desayunos organizados por RTVE y EFE, Montero ha explicado que esta consideración supondrá no solo prestaciones mayores para los heridos, sino también pensiones más altas de incapacidad permanente, viudedad y orfandad.

"Esta misma medida se aplicó por la dana (de Valencia) y creemos que es de justicia hacerlo también ahora", ha afirmado.

Asimismo, ha avanzado que desde este jueves la Agencia Tributaria ha empezado a pagar las ayudas a autónomos y empresas afectadas por las inundaciones de febrero en Andalucía y Extremadura.

Las ayudas, que pueden solicitarse hasta el 30 de junio, suponen 5.000 euros para los autónomos y entre 10.000 y 150.000 euros para las empresas, según su nivel de facturación.

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