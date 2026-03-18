Sánchez deja en el aire la presentación de los Presupuestos este mes ante la "gravedad de la situación" internacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha concretado si va a cumplir la promesa de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que finalice el mes de marzo y ha pedido ser conscientes de la "gravedad de la situación" que atraviesa el mundo tras el reciente conflicto en Oriente Medio.

En una rueda de prensa en La Moncloa junto a su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski --a quien ha reiterado el apoyo de España a pesar de que la guerra de Ucrania haya perdido protagonismo por el conflicto en Irán-- Sánchez ha evitado concretar si aprobará el proyecto de Cuentas Generales de inmediato y ha recalcado la importancia de las medidas que va a aprobar el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

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Sánchez dice que está gestionando "una de las mayores crisis" que ha tenido que afrontar desde el inicio de su mandato y considera que los ciudadanos deben ser conscientes de las consecuencias que tendrá este conflicto "en términos socio económicos" sobre los hogares españoles.

En ese sentido, también ha restado importancia a si el decreto ley que se aprobará el viernes incluye o no medidas sobre la vivienda, tal como exigen su socios de Sumar y ha asegurado que pondrá "todos los instrumentos del Estado" para "proteger" a los ciudadanos.

"Entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa..." ha trasladado el jefe del Ejecutivo subrayando que la respuesta de la Administración va a ser "proporcional a la envergadura de esta crisis".