Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez deja en el aire la presentación de los Presupuestos este mes ante la "gravedad de la situación" internacional

Agencias
18/03/2026 15:49
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha concretado si va a cumplir la promesa de presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de que finalice el mes de marzo y ha pedido ser conscientes de la "gravedad de la situación" que atraviesa el mundo tras el reciente conflicto en Oriente Medio.

En una rueda de prensa en La Moncloa junto a su homólogo ucraniano, Volodomir Zelenski --a quien ha reiterado el apoyo de España a pesar de que la guerra de Ucrania haya perdido protagonismo por el conflicto en Irán-- Sánchez ha evitado concretar si aprobará el proyecto de Cuentas Generales de inmediato y ha recalcado la importancia de las medidas que va a aprobar el viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dan la mano tras su reunión de este miércoles

España anuncia más producción conjunta con Ucrania en el ámbito de la defensa tras la reunión entre Sánchez y Zelenski

Más información

Sánchez dice que está gestionando "una de las mayores crisis" que ha tenido que afrontar desde el inicio de su mandato y considera que los ciudadanos deben ser conscientes de las consecuencias que tendrá este conflicto "en términos socio económicos" sobre los hogares españoles.

En ese sentido, también ha restado importancia a si el decreto ley que se aprobará el viernes incluye o no medidas sobre la vivienda, tal como exigen su socios de Sumar y ha asegurado que pondrá "todos los instrumentos del Estado" para "proteger" a los ciudadanos.

"Entrar en si es esta medida u otra con la gravedad de la situación que tenemos encima de la mesa..." ha trasladado el jefe del Ejecutivo subrayando que la respuesta de la Administración va a ser "proporcional a la envergadura de esta crisis".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Foro Liderazgo Femenino en la Cultura

A Coruña reúne a referentes gallegas de la música y del audiovisual para analizar el liderazgo femenino en la cultura
Redacción
El ideal gallego

Trump dice ahora que Estados Unidas no necesita Ormuz y amenaza con dejar su seguridad en manos de otros países
Agencias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles

Sánchez deja en el aire la presentación de los Presupuestos este mes ante la "gravedad de la situación" internacional
Agencias
NØR Oyster Bar

NØR Oyster Bar acoge un fin de semana gastronómico dedicado a las conservas con el influencer El Catalatas
Redacción