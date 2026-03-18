La Fiscalía se opone a que Ábalos y Koldo salgan de prisión antes del juicio

José Luis Ábalos EFE

La Fiscalía se ha opuesto a que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García salgan de prisión antes del juicio por el caso de las mascarillas, que arranca el próximo 7 de abril, porque aún persiste el riesgo de fuga.

El Ministerio Público ha presentado sendos escritos, a los que ha tenido acceso EFE, en los que solicita que se mantenga la prisión provisional para los dos acusados, que permanecen en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 27 de noviembre.

Recientemente, las defensas de Ábalos y Koldo pidieron al Supremo su puesta en libertad ante la "inexistencia de riesgo de fuga" y para asegurar "su pleno respeto al derecho de defensa" en el juicio, por la dificultad que supone prepararlo junto a sus letrados si siguen en prisión.

Pero en el trámite de alegaciones, la Fiscalía Anticorrupción subraya que "la inminencia del juicio oral unida a la gravedad de las penas solicitadas incrementan el riesgo de fuga".

Anticorrupción pide 24 años para el exministro y 19 años y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicita 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

El fiscal considera "genérica" la argumentación de José Luis Ábalos y Koldo García respecto a las dificultades en la relación con sus letrados mientras están en prisión provisional porque, de aceptarla, subraya que se deberían poner en libertad a todos los presos preventivos para preparar sus juicios, cuando "nada de eso contempla la ley".

Los "condicionantes o molestias" que plantean los abogados de ambos "no son más que las consecuencias colaterales asociadas a la situación de prisión", que persigue "conjurar un riesgo extremo de fuga y garantizar el sometimiento del acusado al juicio".

Más allá de esto, el fiscal no ve "ninguna cortapisa o limitación concreta que haya impuesto el centro penitenciario" que les "impida razonablemente la preparación del juicio".

En definitiva, Anticorrupción cree que "el único cambio sustancial" es la "inminencia" del juicio que, precisamente es una de las razones que "avalan la prisión preventiva", la medida "racionalmente más adecuada" para evitar el "alto riesgo" de que se sustraigan de la justicia.

Y que -continúa- se deriva de la "gravedad de las penas solicitadas, la solidez de los indicios que las sustentan" y la existencia, "todavía, de otras graves conductas" por las que ambos están investigados en otros procedimientos.

Igualmente, rechaza la alegación de que los traslados desde la prisión provocarían "un notable desgaste físico y cognitivo (sic) en el acusado" pues "no se trata de una alegación concreta que afecte particularmente" al exministro y su exasesor, "sino que resulta predicable de cualquier otro preso que debe comparecer a juicio".

De hecho, aprecia "una cierta contradicción" en impugnar, por un lado, la intensidad de los señalamientos en jornadas de mañana y tarde y, por otro, reprochar las "múltiples jornadas de vista" cuando "precisamente la concentración de señalamientos acordada reducirá al mínimo el número de traslados".

En el mismo sentido se han pronunciado las acusaciones populares que coordina el PP, que sostienen que la inminencia del juicio intensifica las circunstancias que motivaron el ingreso en prisión provisional de Ábalos y Koldo García, y coinciden con la Fiscalía en que "la necesidad de preparar el juicio oral no puede motivar la puesta en libertad de los acusados".