España anuncia más producción conjunta con Ucrania en el ámbito de la defensa tras la reunión entre Sánchez y Zelenski

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se dan la mano tras su reunión de este miércoles Europa Press

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles que los mil millones de euros que destinará este año España en ayuda militar a Ucrania se dedicarán en parte a aumentar la producción conjunta en el ámbito de la industria de defensa.

Sánchez destacó la importancia de esa colaboración en la rueda de prensa conjunta con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tras una reunión en Madrid en la sede del Ejecutivo, donde firmaron varios acuerdos para aumentar la colaboración de España.

El jefe del Gobierno incidió en que este año España ayudará con mil millones de euros a Ucrania, una cantidad prevista en el acuerdo de colaboración suscrita por ambos países en una visita anterior de Zelenski a Madrid.

Además, España seguirá impulsando herramientas europeas disponibles para financiar parte del apoyo a Ucrania, como el fondo SAFE, y este miércoles se firmaron varios acuerdos bilaterales de cooperación en materia ferroviaria, sanitaria, energética y de gestión del agua, según enumeró Sánchez.

"Puedes contar con el apoyo firme de España", le dijo Sánchez a Zelenksi.

"No olvidamos el sufrimiento ni quién está detrás de esta guerra injusta e ilegal", agregó el jefe del Gobierno español sobre la invasión rusa, que ya dura más de cuatro años.

Esta visita de Zelenski es la cuarta que realiza a España desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y, además de reunirse con Sánchez, mantendrá un encuentro con el rey español, Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela.