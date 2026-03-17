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España

La Policía Nacional activó el protocolo antiterrorista con la mochila abandonada en Cuenca

Efe
17/03/2026 12:05
CUENCA, 16/03/2026.- La Policía Nacional ha acordonado el centro de Cuenca por la aparición de una mochila abandonada junto el edificio de la Subdelegación del Gobierno en la provincia. Como medida de precaución, la Policía Nacional ha procedido a acordonar parte del centro de Cuenca, en el que se encuentra el edificio, y se ha impedido el paso de peatones y vehículos a la zona, lo que está afectando al tráfico, también a los autobuses del transporte urbano. EFE/Álvaro del Olmo
La mochila abandonada junto el edificio de la Subdelegación del Gobierno de Cuenca
EFE
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El nivel 4 de alerta antiterrorista (riesgo alto) en el que se encuentra España motivó este lunes la activación del protocolo de seguridad ante la aparición de una posible mochila bomba en Cuenca en las inmediaciones de la Subdelegación del Gobierno.

Así lo ha explicado a preguntas de los medios de comunicación el comisario de la Policía Nacional de Cuenca, Francisco Sánchez.

El jefe de la policía conquense ha explicado que, por la tarde, recibieron el aviso de que se había visto una mochila en la valla entre las calles Juan Correcher y Hermanos Valdés "que no debía estar allí".

Ante la cercanía de un edificio de relevancia como la Subdelegación del Gobierno, sede del Ejecutivo central en Cuenca, se puso en marcha el protocolo previsto cuando se producen incidentes de este tipo bajo la coordinación de la Policía Nacional, fuerza competente en esta materia.

Sánchez ha relatado que se acordonó la zona, se evacuó a la gente que estaba en los edificios aledaños y se avisó al equipo de desactivación de explosivos, "que son los que pueden acercarse y mirar en el interior en estas situaciones".

Tedax desde Madrid 

De esta forma, los Tedax de la Policía Nacional se desplazaron desde Madrid a Cuenca y comprobaron que no había ningún material explosivo en el interior de esta mochila y todo quedaba en una falsa alarma, "pero estos casos hay que tratarlos con especial precaución y creo que se hizo lo correcto".

En el interior de la mochila había papeles, algo de ropa y alguna botella e agua, pero no había ningún tipo de documentación.

Sánchez ha explicado que la policía judicial y la brigada de información está investigando quién pudo dejarla allí "y si fue un olvido o la sacaron de los contenedores que había en la zona y después la abandonaron".

"El problema era donde estaba situada y que nos encontramos en nivel 4 de Alerta Antiterrorista", ha resumido Sánchez.

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