Carlos Pollán rechaza dar plazos para la investidura e insiste en querer gobernar

El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán Europa Press

El candidato de Vox a presidir Castilla y León y presidente en funciones de las Cortes, Carlos Pollán, ha declinado hablar de plazos para formar un eventual gobierno autonómico tras las elecciones del pasado domingo y ha insistido en que su formación quiere gobernar.

"Queremos gobernar", ha respondido Pollán a preguntas de los periodistas tras la presentación de un concurso de emprendimiento en formación profesional, en Valladolid, donde ha incidido en que "no hay tiempos" para la investidura.

Ha reconocido fue ayer se comunicó por primera vez tras las elecciones con el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (PP), con quien ha quedado en hablar: "Me ha contestado que ya hablaremos y ya hablaremos".

"Desde el principio de las elecciones dijimos que queríamos gobernar y lo seguimos diciendo", ha afirmado Pollán, antes de subrayar que su formación ha tenido "un buen resultado" y al superar "todos los hitos que tenía el partido en elecciones" al conseguir un procurador más y obtener representación en Soria, la única en la que no tuvieron en 2022.

Asimismo, ha asegurado que su objetivo es "influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas, plazos y garantías de ejecución", para valorar "a partir de ahí" cargos, vicepresidencias o no entrar en el Gobierno.

También ha restado importancia a la afirmación que hizo ayer el candidato socialista, Carlos Martínez, de que ve posible una repetición electoral, porque "la izquierda no puede gobernar en Castilla y León"