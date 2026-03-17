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España

Carlos Pollán rechaza dar plazos para la investidura e insiste en querer gobernar

Efe
17/03/2026 11:59
El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y LeÃ³n, Carlos PollÃ¡n, interviene tras el seguimiento de la noche electoral de VOX en Castilla y LeÃ³n, en el Hotel San Francisco, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y LeÃ³n (EspaÃ±a). Castilla y LeÃ³n ha celebrado este domingo 15 de marzo elecciones a las Cortes autonÃ³micas, una jornada en la que los ciudadanos estÃ¡n llamados a las urnas para elegir a los 82 procuradores del Parlamento autonÃ³mico.15 MARZO 2026;VOX;VALLADOLID;CASTILLA Y LEÃN;ELECCIONES;15M;AUTONÃMICAS;ABASCAL;POLLÃNPhotogenic/Claudia Alba / Europa Press15/03/2026
El candidato de VOX a la Presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán
Europa Press
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El candidato de Vox a presidir Castilla y León y presidente en funciones de las Cortes, Carlos Pollán, ha declinado hablar de plazos para formar un eventual gobierno autonómico tras las elecciones del pasado domingo y ha insistido en que su formación quiere gobernar.

"Queremos gobernar", ha respondido Pollán a preguntas de los periodistas tras la presentación de un concurso de emprendimiento en formación profesional, en Valladolid, donde ha incidido en que "no hay tiempos" para la investidura.

Ha reconocido fue ayer se comunicó por primera vez tras las elecciones con el candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco (PP), con quien ha quedado en hablar: "Me ha contestado que ya hablaremos y ya hablaremos".

"Desde el principio de las elecciones dijimos que queríamos gobernar y lo seguimos diciendo", ha afirmado Pollán, antes de subrayar que su formación ha tenido "un buen resultado" y al superar "todos los hitos que tenía el partido en elecciones" al conseguir un procurador más y obtener representación en Soria, la única en la que no tuvieron en 2022.

Asimismo, ha asegurado que su objetivo es "influir en las políticas de Castilla y León con un programa concreto y con medidas concretas, plazos y garantías de ejecución", para valorar "a partir de ahí" cargos, vicepresidencias o no entrar en el Gobierno.

También ha restado importancia a la afirmación que hizo ayer el candidato socialista, Carlos Martínez, de que ve posible una repetición electoral, porque "la izquierda no puede gobernar en Castilla y León"

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