El mal resultado para la izquierda en Castilla y León reaviva el debate sobre su desunión

Almudena Villarreal, número 2 de la candidatura de Podemos-Alianza Verde por Valladolid,y Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, durante un acto de campaña EFE

Tanto Sumar e IU como Podemos han lamentado este lunes el mal resultado que su doble candidatura ha tenido en las elecciones de Castilla y León, al quedar este espacio político sin representación parlamentaria, lo que reaviva el debate en estos partidos sobre los efectos de la desunión en la izquierda.

Sumar e IU concurrieron junto al Partido Verde (antes llamado Equo) y obtuvieron el 2,2 % de los votos del total de las nueve provincias, que no le valieron ni para conseguir un escaño por Valladolid, la que más actas reparte, pese a alcanzar el 3,9 % en esa circunscripción.

Podemos se presentó en solitario y quedó más lejos del objetivo, con el 0,7 % en general y apenas una décima más en Valladolid, donde hace cuatro años logró un escaño con el 6,9 % de los votos.

Ese procurador (diputado) por Valladolid era el leonés Pablo Fernández, portavoz del partido a nivel estatal, quien este lunes ha dicho en una rueda de prensa en Madrid que ha sido "durísimo" el golpe recibido, por lo que tendrán que analizar lo ocurrido.

Fernández ha añadido que de momento no caben más reflexiones, pese a que el día anterior su candidato por Valladolid, Miguel Ángel Llamas, sí fue más allá, al atribuir los pésimos resultados a que las izquierdas fueran por separado.

IU pide una propuesta conjunta

La portavoz de IU, Eva García Sempere, en otra rueda de prensa este lunes, ha indicado que la reflexión debe llevar a una "propuesta política conjunta de la izquierda transformadora".

Ha indicado que en Izquierda Unida ya emprendieron esa tarea, de ahí que el mes pasado presentaran una nueva confluencia con Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid, y que la intención es que sea "de amplia base".

Movimiento Sumar quiere "ensanchar el espacio"

Por su parte, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha señalado que desde su partido siempre han defendido "la necesidad de ensanchar el espacio", y que por ello han iniciado el proceso para cooperar con IU, Comuns y Más Madrid de cara a las próximas elecciones generales.

Respecto a la candidatura en Andalucía, donde serán las próximas elecciones autonómicas, salvo adelantos o repeticiones, Hernández ha recordado que eso depende de las conversaciones que lleven a cabo en el territorio, no a nivel estatal.

Ni siquiera la suma de votos de las dos candidaturas alcanzaría para obtener un escaño en las Cortes de Castilla y León, pero, además, desde fuentes de Movimiento Sumar indican que esa hipótesis no es evaluable.

Explican que una candidatura conjunta lanzada con anterioridad puede atraer votos y que, precisamente, la doble lista en un espacio ideológico tan próximo puede perjudicar a ambas, por lo que no sirve hacer la suma de lo obtenido por separado.

Desde este partido señalan que todos tienen que hacer una reflexión, pero más los que se han quedado por debajo del 1 %, en cifras que les dejarán fuera del Congreso en unas generales.

Respecto al efecto aglutinador del voto de izquierda que quizá logró el PSOE, desde Sumar apuntan a la influencia del no a la guerra de Irán, porque la coyuntura internacional ha entrado de lleno en campaña, como prueba también la bajada de Vox respecto a las expectativas, por las diferencias en su electorado sobre Trump.

La guerra de Irán, añaden, ha influido más que la gestión de los incendios forestales del verano anterior, que sorprendentemente no ha penalizado al PP, según los resultados en los municipios más afectados.