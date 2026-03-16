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España

El Gobierno aprobará el viernes el plan de medidas para hacer frente a la guerra en Irán

Ep
16/03/2026 12:19
MADRID, 10/03/2026.- (De i a d) La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ofrecen una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes, en Madrid. EFE/Zipi
Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
EFE
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El Gobierno va a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo viernes, 20 de marzo, para aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán, según trasladan fuentes de Moncloa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobará este Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, "con medidas estructurales y coyunturales", tal como había avanzado el jefe del Ejecutivo. El objetivo del plan es proteger "a los más vulnerables y a los sectores afectados por la subida de los precios".

El Gobierno está llevando a cabo una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y los agentes sociales y asegura que mantiene "contacto continuado" con ellos.

Este mismo lunes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avanzó que el Gobierno aprobaría medidas esta misma semana y no descartó un Consejo de Ministros extraordinario, que finalmente se llevará a cabo el viernes.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Conferencia Cesce 2026, Cuerpo ha remarcado que todo el Gobierno de coalición está trabajando con la mayor celeridad posible para definir las medidas, por lo que espera que puedan aprobarse esta misma semana "con todo el rigor que es necesario", tras mantener un contacto continuado con los sectores afectados.

El titular de Economía ha recordado que esta misma mañana celebrará, junto con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una reunión con el sector agroalimentario, que es uno de los principales sectores afectados por la subida del precio, no solo de los carburantes, sino de otros insumos, como por ejemplo los fertilizantes.

La semana pasada, la vicepresidenta segunda y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, dijo que el Gobierno daría luz verde a las primeras iniciativas este martes 17 de febrero, pero desde Moncloa puntualizaron que aún no lo tenían decidido y que lo harían lo antes posible.

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