Mañueco, "orgulloso" del resultado en Castilla y León, mientras Carlos Martínez apunta a una repetición electoral

Mañueco celebra los resultados electorales tras los comicios castellanoleoneses EFE

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "muy satisfecho y muy orgulloso" del resultado conseguido en las elecciones autonómicas del 15 de marzo, en las que el PP ha ganado, en votos y en escaños --ha pasado de 31 a 33 en un Parlamento que estará conformado por 82 parlamentarios, uno más que el anterior--.

Fernández Mañueco ha asegurado que mañana, lunes 16 de marzo, empezará a hablar con todas las fuerzas políticas y ha aclarado que en Castilla y León va a haber un gobierno presidido por el PP a lo que ha añadido que será "un gobierno para todos".

En este sentido, ha asegurado que el PP ha tomado "buena nota" de la intención de diálogo y pacto de los ciudadanos y ha insistido en que va a dejar "bien clara" una cosa: "No vamos a pactar el gobierno con el PSOE, eso que quede bien claro. Con el Sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad".

Fernández Mañueco ha agradecido al presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que haya recorrido la Comunidad y ha agradecido también la ayuda de los ex presidentes del PP, José Marróa Aznar y Mariano Rajoy. "Nos sentimos orgullosos de nuestra historia", ha afirmado el candidato que ha agracedido también el trabajo del Comité de campaña, de las direcciones provinciales y, de manera personal, a su mujer, hijas, hermanos, sobrinos y suegros.

"El Partido Popular ha ganado las elecciones en Salamanca y en Castilla y León", ha subrayado para quien el resultado representa el respaldo de los ciudadanos a la gestión del Gobierno que ha presidido los últimos cuatro años y al proyecto de futuro.

Con estos resultados, el presidente de la Junta de Castilla y León durante los últimos cuatro años se ha mostrado "muy satisfecho con el resultado y muy orgulloso del apoyo que hemos recibido" "Frente al ruido, el panorama negativo y gris, nuestra tierra ha elegido certezas y ha respaldado de manera mayoritaria el proyecto del Partido Popular", ha zanjado.

Carlos Martínez: "Hay partido de vuelta"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha dejado patente que no se conforma con el resultado de elecciones autonómicas, en las que ha subido dos escaños hasta los 30, y ha apuntado la posibilidad de una repetición electoral.

"Al lío, que hay partido de vuelta", ha dicho en su comparecencia para valorar los resultados en referencia al panorama que se abre tras las elecciones en la Comunidad. "Mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco", ha apuntado.

"Vamos a ver cómo ruedan estos días, hasta qué punto Vox está dispuesto a ser la muleta permanente del PP", ha expresado Martínez, que ha catalogado a Vox como esa "derechita valiente, más bien cobarde, que apoya al PP".

Y ha añadido: "Va a haber partido de vuelta, hoy Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor", ya que los ciudadanos han dicho a los de Abascal que "si quiere seguir siendo la muleta del PP para instalarle en el poder, tiene sus días contados".

Asimismo, el socialista también se ha dirigido al candidato popular, Alfonso Fernández Mañueco, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los que ha cuestionado hasta dónde están dispuestos a "pagar" y "ceder" a Vox.

"En esta primera baza no tenemos cartas, en la segunda, todas", ha resumido Martínez sobre el panorama que han dibujado estas elecciones y una posible repetición.

Finalmente, también ha valorado el mensaje que dan estos resultados sobre la situación del PSOE: "Algunos nos daban por amortizados... no lo estábamos tanto", ha apostillado.