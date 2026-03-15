El PP vuelve a depender de un Vox contenido en Castilla y León, donde el PSOE crece

Alfonso Fernández Mañueco, en el Hotel Alameda Palace, tras saber que ha ganado las elecciones a Castilla y León Europa Press

El PP ha vuelto a ser el partido más votado en las elecciones de Castilla y León, con 33 procuradores (+2) y el 35,45 % de los sufragios, pero para gobernar tendrá que depender nuevamente de un Vox contenido, que solo ha conseguido un procurador más, hasta los 14 parlamentarios; mientras que el PSOE ha crecido hasta los 30, dos más de los que tenía.

Con el 93,6% del voto escrutado, la Unión del Pueblo Leonés ha mantenido los 3 escaños que ya tenía en la anterior legislatura, mientras que Soria Ya ha perdido dos y se queda sólo con uno, y Por Ávila logra mantener el que tenía. A la izquierda del PSOE, ni En Común (IU-Sumar-Equo) ni Podemos-Alianza Verde, que en esta ocasión concurrían por separado, obtienen escaño.