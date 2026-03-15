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España

Detenido un hombre por el presunto asesinato de su pareja en Pedreña (Cantabria)

Ep
15/03/2026 16:19
Guardia Civil
Guardia Civil
EFE
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La Guardia Civil de Cantabria ha detenido este domingo en Pedreña (Marina de Cudeyo) a un hombre de 52 años como presunto autor del asesinato este sábado de su pareja, una mujer de 64.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, no constan denuncias previas por violencia de género entre ellos, pero el detenido, de nacionalidad española, tiene antecedentes previos por casos de violencia de género con otras mujeres.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil está desarrollando la investigación por este presunto asesinato por violencia de género.

Efectivos de la Guardia Civil recibieron ayer el aviso del hombre porque había encontrado a su pareja fallecida en el domicilio, ha señalado la Delegación.

La autopsia realizada este domingo indica que el fallecimiento de la mujer se trataría de un hecho violento, por lo que la Guardia Civil ha procedido a la detención de su pareja como presunto autor del crimen.

Desde la Delegación del Gobierno en Cantabria ya se ha dado traslado de la información recabada hasta el momento sobre este presunto asesinato machista al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que se han incoado diligencias al recibirse la comunicación de una muerte no natural y que este caso es llevado por la plaza nº2 del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, en funciones de guardia esta semana. El detenido no pasará hoy a disposición judicial.

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