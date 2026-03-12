Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Iberia plantea un expediente de regulación de empleo voluntario para 996 trabajadores

Efe
12/03/2026 21:41
Iberia
Iberia
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La compañía aérea española Iberia ha planteado a los representantes sindicales un expediente de regulación de empleo para 996 trabajadores, tanto de tierra como de vuelo, que sería voluntario, dijeron fuentes de la empresa.

Un expediente de regulación de empleo (ERE) es un procedimiento legal en España que permite a una empresa despedir o suspender a un grupo de trabajadores o reducir su jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

El número de personas que podrían acogerse al ERE de Iberia es de 996, de las que 243 pertenecen a los colectivos de vuelo (106 pilotos y 137 tripulantes de cabina o TCP) y 753 al colectivo de tierra (305 de mantenimiento o MRO, 243 de producción en tierra y 205 de las áreas corporativas).

Este jueves se constituyó la comisión negociadora, con la participación de representantes de la compañía y de los trabajadores.

La dirección de Iberia cree que hay causas suficientes ajustadas a la ley para dar este paso, basadas en la necesaria renovación de perfiles que exige el proceso de transformación de la compañía recogido en su Plan de Vuelo 2030.

El presidente y consejero delegado de Iberia, Marco Sansavini, dijo el pasado 27 de febrero en la presentación de resultados de IAG -el grupo al que pertenece la española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level- que el objeto no es tanto reducir la plantilla de la compañía como renovar los perfiles profesionales.

Con una flota de 168 aviones, Iberia vuela a 145 ciudades y da empleo a 10.568 personas. En 2027 cumplirá su centenario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Agentes de la Guardia Civil, este jueves, en el lugar de los hechos ante la mirada de vecinos de la localidad

Los restos hallados en Hornachos pertenecen a Francisca Cadenas
EFE
El cantante Morrissey, durante uno de los conciertos de su nueva gira

Morrissey no actúa en Valencia por la falta de sueño “debido al ruido” en la ciudad
EFE
Hosteleros, Ayuntamiento y vecinos brindaron juntos

Las tres hojas del trébol en el San Patricio de A Coruña despacharon los primeros 100 litros de cerveza
Guillermo Parga
LUCIA MORENO_17411919

Los símbolos y una ‘visión’ de 1934: así es el cartel de la Semana Santa de Betanzos
Lucía Tenreiro