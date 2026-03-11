Mi cuenta

España

Sociedad Civil Española denuncia la visita del presidente del Constitucional a TJUE

Redacción
11/03/2026 19:57
El presidente de Sociedad Civil Española (SCE), Alejo Vidal-Quadras, denunció en una carta al presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la visita que realizará, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, con lo que considera una “clara intención de forzar al TJUE para lograr un fallo espurio sobre la amnistía”, informó la agrupación en un comunicado difundido ayer en le que recuerdan que esta visita está precedida de la que realizó a Portugal la semana pasada y antes a Turquía, China y Egipto.

SCE ve “de tal gravedad” el hecho que remitió ademas una protesta a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del Parlamento Europeo, Roberta Metsola y del Consejo Europeo, António Costa.

“Es tan excepcional esta situación de ataque frontal a la independencia judicial europea y al rule of law europeo, que el presidente de SCE pidió a los presidentes de las instituciones europeas que se pronuncien de forma inmediata públicamente para denunciar esta gravísima situación y reclamar firmemente el máximo respeto al rule of law y a las instituciones europeas por parte del presidente del Gobierno de España que ha encabezado este forzamiento”, señalaron.

