Koldo dice que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar"

El exasesor ministerial Koldo García ha señalado este miércoles que se irá conociendo "la verdad con el tiempo" porque "esto acaba de empezar", defenderá "la verdad ante la Justicia" y "asumirá" sus "actos", si los tiene que "asumir".

García ha intervenido en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra y en la que comparece por videoconferencia desde la cárcel y en la que, tras su primer turno, se ha acogido a su derecho a no declarar.

La sesión ha comenzado dos horas más tarde de lo previsto ya que a la hora programada no era posible que se conectara desde Soto del Real. Koldo comparece desde la cárcel por la recomendación de Instituciones Penitenciarias de no trasladarlo a Pamplona por motivos de salud.

La presidenta de la Comisión, Irati Jiménez, le ha dado un turno de palabra antes de comenzar los interrogatorios de los grupos, en el que Koldo ha avanzado que comentaría "un par de puntos" y que no diría nada más.

Ha criticado su citación por la Comisión de Investigación: "Que se apunten y tengan su minuto de gloria en este circo político y mediático es un error".

Además, ha afeado a los representantes políticos que "confundan" no tener titulaciones con ser "idiota". "Quiero recordarles que seis meses antes (de su detención) puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. En mis años de profesional algo se me quedó. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, que fue entrar así en mi domicilio", ha lamentado.

En este sentido, ha denunciado el "daño" que se ha hecho a su "entorno". ""El daño ya está hecho, yo cometí un error de cálculo, no pensé que fueran a hacer el daño que han hecho a mi entorno", ha dicho.

Sobre su situación, ha apuntado que tendrá que "asumir" todos sus actos: "Que no se preocupen, los voy a asumir, si tengo que asumir, pero se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí".

"Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona, sobre todo algunos medios. Decir todas las mentiras y barbaridades, no quieren conocer ni saber mi historia. Me preocupa que el día de mañana no se pueda borrar todo lo que han dicho sobre mí. Lo tendrán que arreglar los políticos, a ver cómo lo hacen", ha añadido.

"Siempre que he dicho algo lo he demostrado"

Siguiendo con la crítica a la Comisión, ha repetido que "tienen tanta ansia de su minuto de gloria que se han equivocado". "Esto acaba de empezar, queda muchísimo, hay que tener paciencia. Hay que demostrar, y yo todo lo que he dicho lo he pedido demostrar. Si tenemos todos un poco de sentido común, se pondrán decir las cosas pero demostrándolas", ha afirmado.

Koldo García se ha mostrado con "paciencia y tranquilidad" de cara a poder "demostrar" la "verdad". "Pero hay un proceso judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Lo que tengo que hacer es demostrar que todo lo que están haciendo son barbaridades. Voy a demostrar ante la Justicia la verdad. Iremos viendo la verdad con el tiempo, no pueden hacer nada más contra mi persona".

"Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado. Yo tengo mucho tiempo y podré demostrar las cosas, tengo paciencia y tranquilidad. Siempre que he dicho una cosa, la he demostrado", ha reiterado.

Antes de terminar su intervención, el exasesor del ministro José Luis Ábalos se ha dirigido a los grupos políticos para decirles que "pueden explayarse", pero que el "día mañana" él podrá "aclarar las cosas a todos los españoles".