El incendio que deja tres mujeres muertas en Miranda de Ebro ha sido provocado y el autor se ha entregado

Tres personas han muerto en el incendio de un edificio de Miranda de Ebro EFE

El incendio que ha provocado la muerte de tres mujeres la pasada noche en una vivienda de Miranda de Ebro (Burgos) ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría -aunque no se ha autoinculpado- y ha sido detenido.

Así lo ha comunicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en una comparecencia ante los medios de comunicación, acompañado por el el comisario jefe provincial, José Carlos Donoso, y por la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando.

"Tres mujeres, Antonia, Dolores, Laura Valentina, que morían ayer en un incendio provocado, del que se están ahora mismo haciendo todas las pesquisas para dilucidar de qué manera y con qué motivaciones ha podido serlo", ha explicado De la Fuente, quien ha precisado que esta mañana se ha presentado en la Comisaría "el presunto autor" quien ha sido detenido.

El subdelegado del Gobierno ha pedido "ser prudentes" y esperar a que la intervención policial y los expertos que se van a desplazar desde Madrid "den información de cada detalle" de este suceso, al tiempo que Pedro de la Fuente ha reconocido estar "compungido y con una pena inmensa", ya que se trata de una situación "que ya no se desgravan de la vida" de alguien "mientras uno viva".

De la Fuente ha explicado que a consecuencia del incendio ha habido diez personas intoxicadas "aunque su vida no corre peligro" y todas han sido dadas de alta.

Por su parte, el comisario jefe provincial de Burgos, José Carlos Donoso, ha explicado que desde un el "primer momento" se ha trabajado con la hipótesis de "un incendio provocado" además de que la Policía tenía "un sospechoso" por lo que se activó su búsqueda.

Se le estaba buscando

El sospechoso, según Donoso, "conocedor" de que se le estaba buscando, "a primerísima hora se ha presentado en la comisaría y ha quedado detenido", a lo que ha añadido que la Policía está llevando a cabo las investigaciones y unas "inspecciones oculares" para "aportar las pruebas de que el incendio ha sido provocado".

El comisario jefe ha subrayado que no se puede descartar ninguna hipótesis de cuáles han sido las motivaciones que han llevado al presunto autor a provocar el incendio, quien se presentó en las dependencias de la Comisaría porque sabía que estaba siendo buscado pero que "no ha confesado nada", como ha subrayado Donoso.

Asimismo, como ha apuntado el comisario, el detenido, que no tiene ningún parentesco con las fallecidas, es conocido en Miranda de Ebro por "haber participado en otros hechos delictivos".

Sobre la intencionalidad del incendio, José Carlos Donosa ha asegurado que desde el "principio" no parecía que fuese fortuito sino que había sido intencionado, y ha explicado que en el portal había muchos enseres lo que provocó que el humo "fuese muy intenso y oscuro".

Las dos primeras mujeres que fallecieron a consecuencia del incendio presentaban quemaduras, pero la autopsia determinará si fallecieron por inhalación de humo, como ha relatado Donoso, mientras que la tercera víctima murió en el hospital, donde se la trató de reanimar.

Por su parte, la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, ha manifestado su "consternación" por unos "terribles hechos dramáticos" y ha transmitido sus condolencias y "más sentido pésame" a los familiares de las mujeres fallecidas, al tiempo que ha anunciado que se han decretado tres días de luto.

Asimismo, Hernando confía en que las investigaciones que se han puesto en marcha "continúen su curso, lleguen a buen puerto y pueda sancionarse, castigarse como se merece a la persona que haya sido culpable de estos dramáticos hechos".