Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Fiscalía dice que "en este momento" no hay indicios suficientes para imputar a Mazón

Efe
09/03/2026 18:50
Mazón, el pasado 3 de noviembre, tras anunciar su dimisión
Mazón, el pasado 3 de noviembre, tras anunciar su dimisión
Archivo El Ideal
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

 La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que “en este momento no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" del expresident Carlos Mazón en la causa de la dana.

La fiscalía solicita al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe con la investigación, según informa en un comunicado.

Mazón, en la presentación de ayudas para afectados de la DANA

La jueza de la dana pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia investigar a Mazón

Más información

Lo hace en un informe en el que se pronuncia sobre la exposición razonada que la magistrada Nuria Ruiz Tobarra elevó a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunitat Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana.

En su informe, la fiscalía dice que “no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones" o que “puedan aparecer elementos documentales que pudiesen avalar la tesis" de que el expresident "hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024”, en la que fallecieron 230 personas.

La fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, "no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana" pero considera que “en este momento, no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación" de Mazón.

Y por ello estima, en consecuencia, que “procede acordar la devolución del procedimiento al órgano instructor”, “sin perjuicio del resultado que puede deparar la instrucción”.

Este lunes, a las 15:00 horas, finalizaba el plazo dado a las partes por el TSJCV para presentar alegaciones a la exposición razonada de la jueza de Catarroja que pide que se investigue a Mazón por su gestión de la dana, algo que han ido haciendo varias de ellas desde la semana pasada.

Entre esas partes que las han presentado este lunes, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas ha planteado al TSJCV que decrete el sobreseimiento libre de la causa penal sobre la gestión de la dana que se investiga en ese juzgado de Catarroja y donde ella figura como imputada, y de forma subsidiaria expone que, de estimarse la existencia de indicios para investigar a Mazón, sea el TSJCV el que asuma "sin más dilación toda la causa".

En el caso del otro imputado en esta causa, la defensa del ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso ha solicitado al Tribunal Superior que, en caso de admitir la investigación contra Mazón, se quede con la totalidad de la causa.

La acusación popular que ejerce la Associació Víctimes de la dana 29 de octubre de 2024 ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que no aplique el aforamiento del expresident de la Generalitat y que permita que se le investigue en el juzgado de Catarroja.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Reunión de municipios del área para coordinar el operativo ante el eclipse total de Sol

El Gobierno coordina en A Coruña el operativo ante el gran evento astronómico
Lara Fernández
Mazón, el pasado 3 de noviembre, tras anunciar su dimisión

La Fiscalía dice que "en este momento" no hay indicios suficientes para imputar a Mazón
EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

El Gobierno, listo para aprobar medidas económicas por la guerra pero no concreta plazos
EFE
El ideal gallego

Rechazan la apelación al condenado por violar a una joven en una discoteca coruñesa
Abel Peña