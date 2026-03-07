Pedro Sánchez reivindica por el 8-M el feminismo del PSOE contra la "ola reaccionaria"

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicado que su partido es feminista y ha llamado a los suyos a seguir empleando dicho término para defender una causa que "no va contra nadie", así como a continuar haciendo frente a la "ola reaccionaria" para no regresar al pasado.

Sánchez ha defendido el feminismo como una causa que va a favor de los derechos humanos un día antes del 8 de marzo, Día de la Mujer, durante un mitin en Soria junto al candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El líder de los socialistas ha apuntado que en las encuestas muchos jóvenes e incluso "gentes progresistas" prefieren hablar de igualdad de género, o entre hombres y mujeres, para no mencionar la "palabra feminismo, para no herir a nadie y no confrontar con nadie".

Y frente a ello, ha llamado a seguir reivindicándose como feministas: "Como organización tenemos que continuar utilizando la palabra que lo define, que lo sintetiza y que lo significa. Nosotros somos, sí, un partido feminista y, por supuesto, vamos a continuar haciendo frente a esta ola reaccionaria para que no regrese el pasado".

"Hay muchos hombres que estamos con vosotras y que también nos consideramos feministas", ha recalcado Sánchez, insistiendo en que la causa feminista es en favor de los derechos humanos y de las mujeres en Afganistán, en Irán y también de las mujeres en Soria, en Castilla y León y en toda España, que sufren la violencia de género o la violencia vicaria.

Además, ha reivindicado como políticas feministas la subida del salario mínimo interprofesional, donde el 60 % de los perceptores son mujeres, o la revalorización de las pensiones y ha apuntado que los jóvenes que dicen estar en contra o no creer en el feminismo, sí quieren que su madre cobre el mismo sueldo que un hombre con la misma responsabilidad o que su abuela tenga una pensión que se revaloriza.

Sánchez ha reivindicado además la lucha de su Gobierno por acabar con la posibilidad de que la inteligencia artificial desnude a mujeres o niñas y ha apuntado que las redes son como un "Estado fallido" donde no hay reglas y la gente "puede impunemente violar tu intimidad, acusarte o hacerte bullying".

"No vamos a permitir que jueguen con la salud mental para llenarse los bolsillos tres tecnoligarcas", ha reivindicado.

En clave regional y ante las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de mayo, Sánchez ha defendido que fue el Gobierno de España el que frenó la ley autonómica que pretendía hacer que las mujeres que querían abortar escuchasen el latido del feto, actuando como "dique de contención de las políticas reaccionarias".