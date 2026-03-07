Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"

Agencias
07/03/2026 15:29
El secretario general del PSOE-M, Óscar López
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tachado este sábado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "presidenta machista" y la ha acusado de estar en la "avanzadilla" de una "guerra cultural contra el feminismo".

Durante el acto de los Premios 'Ana Tutor', López ha asegurado que "hay que leer todos los días" lo que dice Ayuso y el PP. "Todos los días hay alguna declaración, cositas que suenan a broma: habría que hacer un día del hombre, habría que acordarse de los hombres maltratados o no utilizar los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género para la violencia de género", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que todo ello forma parte de lo que ha denominado una "verdadera guerra cultural" contra el feminismo. "Provocaciones en el día a día. Mejor cogemos el dinero de la violencia de género y se lo damos a políticas de natalidad", ha añadido.

El socialista ha afirmado que esta estrategia demuestra que, pese a décadas de lucha feminista, "puede haber una presidenta machista, como es el caso de Ayuso".

Asimismo, ha reprochado a la presidenta madrileña su posición en cuestiones de política internacional, siempre contrarias a las del Gobierno central. "Si hay un genocidio en Gaza, ¿dónde va Ayuso? A apoyar con el embajador de Israel. Si Trump amenaza a España, ¿dónde va Ayuso? A apoyar al que amenaza a España", ha señalado.

En este contexto, López ha criticado que el PP y Ayuso, a su juicio, "son incapaces de defender a España cuando hace lo correcto" o cuando el país recibe reconocimiento internacional, en referencia al 'no a la guerra' entonado por el presidente Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, ha censurado que, a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, continúe en el cargo tras las acusaciones de acoso por parte de una exedil, algo que ha calificado de "infame".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"
Agencias
Imaxe dunha saída a Samos organizada polo concello de Paderne

Paderne organiza unha excursión á Guarda e a Tui
Redacción
Los galardonados con los premios "10 de Marzo" de CC.OO, el marinero superviviente del buque Vila de Pitanxo, Samuel Kwesi; la jueza, María Paz Filgueira y el sindicalista, Xosé Lamela, junto al conselleiro de Emprego, José Gonzalez; el delegado del gobierno, Pedro Blanco; la secretaria general de CC.OO en Galicia, Amelia Pérez y la periodista, Lara Graña

El superviviente del 'Villa de Pitanxo' denuncia que "nadie investiga lo que se hace en el mar"
EP
Meghan Markle, duquesa de Sussex

Netflix rompe con Meghan Markle
EFE