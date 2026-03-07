Óscar López tacha a Ayuso de "presidenta machista" y la acusa de liderar una "guerra cultural contra el feminismo"

El secretario general del PSOE-M, Óscar López

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tachado este sábado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "presidenta machista" y la ha acusado de estar en la "avanzadilla" de una "guerra cultural contra el feminismo".

Durante el acto de los Premios 'Ana Tutor', López ha asegurado que "hay que leer todos los días" lo que dice Ayuso y el PP. "Todos los días hay alguna declaración, cositas que suenan a broma: habría que hacer un día del hombre, habría que acordarse de los hombres maltratados o no utilizar los recursos del Pacto de Estado contra la violencia de género para la violencia de género", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que todo ello forma parte de lo que ha denominado una "verdadera guerra cultural" contra el feminismo. "Provocaciones en el día a día. Mejor cogemos el dinero de la violencia de género y se lo damos a políticas de natalidad", ha añadido.

El socialista ha afirmado que esta estrategia demuestra que, pese a décadas de lucha feminista, "puede haber una presidenta machista, como es el caso de Ayuso".

Asimismo, ha reprochado a la presidenta madrileña su posición en cuestiones de política internacional, siempre contrarias a las del Gobierno central. "Si hay un genocidio en Gaza, ¿dónde va Ayuso? A apoyar con el embajador de Israel. Si Trump amenaza a España, ¿dónde va Ayuso? A apoyar al que amenaza a España", ha señalado.

En este contexto, López ha criticado que el PP y Ayuso, a su juicio, "son incapaces de defender a España cuando hace lo correcto" o cuando el país recibe reconocimiento internacional, en referencia al 'no a la guerra' entonado por el presidente Gobierno, Pedro Sánchez.

Finalmente, ha censurado que, a las puertas del 8M, Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, continúe en el cargo tras las acusaciones de acoso por parte de una exedil, algo que ha calificado de "infame".