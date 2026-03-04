Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

La reina recuerda a Fernando Ónega como un periodista "al que todos nos queríamos parecer"

Efe
04/03/2026 11:58
La reina Letizia atiende a la prensa a su llegada a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, fallecido este martes, estará abierta este miércoles en la Casa de Galicia de Madrid
La reina Letizia atiende a la prensa a su llegada a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega
EFE
La reina Letizia ha acudido a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, "un profesional al que todos nos queríamos parecer" cuando estudiábamos periodismo en los años 90, ha señalado al llegar a la Casa de Galicia de Madrid donde se ha instalado el velatorio.

"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión; el periodismo, un medio; la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha dicho antes de entrar en la capilla ardiente y dar el pésame a la familia, entre la que se encuentra su amiga Sonsoles, la hija del periodista fallecido ayer a los 78 años.

Letizia ha recordado emocionada cómo todos los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información de Madrid en los años 90 "teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer" y ha recalcado que "me ha acompañado toda la vida" a través de la radio.

"Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", ha señalado.

La reina ha explicado que al rey le hubiera gustado hacer lo mismo y "honrar" hoy a Fernando Ónega pero que en Sevilla también "le esperaban con mucho cariño" un grupo de personas con diferentes discapacidades.

Su majestad ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador incansable" por lo que Letizia ha puntualizado: "Descanse ya tranquilo Fernando Ónega".

