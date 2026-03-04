Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

La Casa Blanca asegura que España "ha acordado cooperar" y Moncloa lo niega "tajantemente"

Efe
04/03/2026 21:35
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa BlancaEuropa Press/Contacto/Mehmet Eser18/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa BlancaEuropa Press/Contacto/Mehmet Eser18/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN
EP
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este miércoles que "en las últimas horas" España ha "acordado cooperar con el Ejército estadounidense" después de que el presidente Donald Trump amenazara con un embargo comercial contra Madrid por su negativa a que el Pentágono emplee sus instalaciones en bases españolas para las operaciones contra Irán.

"Con respecto a España, creo que escucharon ayer el mensaje del presidente (Trump), alto y claro, y tengo entendido que, en las últimas horas, (las autoridades españolas) han acordado cooperar con el Ejército estadounidense", dijo Leavitt en rueda de prensa.

"Sé que el Ejército estadounidense se está coordinando con sus homólogos en España, pero el presidente espera que toda Europa, todos nuestros aliados europeos, por supuesto, cooperen en esta misión tan ansiada, no solo para Estados Unidos, sino también para Europa", añadió la portavoz.

Leavitt se pronunció de esta manera al ser preguntada acerca de si el hecho de que España sea miembro de la Unión Europea (UE) supone un obstáculo para que Washington le imponga un embargo comercial.

Desde Moncloa lo niegan

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha desmentido "tajantemente" este miércoles que España haya acordado cooperar con el Ejército estadounidense, como había asegurado minutos antes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Medio, los bombardeos en Irán y sobre el uso de nuestras bases no ha cambiado ni una coma", ha asegurado Albares en una entrevista en la Ser recogida por Efe.

"No tengo la menor idea a qué se puede referir o de dónde puede venir eso", ha advertido el titular de Exteriores, que ha insistido en que la posición de España "no ha cambiado en absoluto" y, por tanto, "sigue absolutamente invariable".

Ha recalcado que no tiene "ninguna gana" ni "casi tiempo" para especular sobre a qué responde lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca.

Albares ha reiterado el "No a la guerra" defendido de forma "clara y contundente" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su "valiente" declaración institucional, una posición que, según ha destacado, han respaldado "muchos colegas europeos".

El ministro también ha respondido a las críticas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la posición de Sánchez advirtiéndole de que "hay momentos para ser oposición y hay momentos para ser España".

Ha recalcado que este es un momento "para ser España" y para estar no solo al lado del Gobierno sino también de "la soberanía y la independencia" del país frente a quienes expresan "un deseo de "coerción".

Y ha añadido que si Feijóo "no cree en el derecho internacional ni en los derechos humanos, por lo menos que no piense que España es un país pequeñito que tiene que hacer seguidismo de otros y que comprenda que hay momentos que uno tiene que dejar de lado la oposición".

Albares ha confirmado, por otra parte, que los 22 españoles residentes en Irán que han salido ya del país, y "están a salvo" en Azerbaiyán, llegarán mañana a Madrid "si todo va bien", ha puntualizado.

Ha señalado además que "previsiblemente" también mañana regresará a España el avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio, con capacidad para unas 250 personas, que ha llegado esta tarde al aeropuerto de Omán para evacuar a españoles atrapados en Oriente Medio debido a la guerra de Irán.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa BlancaEuropa Press/Contacto/Mehmet Eser18/02/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La Casa Blanca asegura que España "ha acordado cooperar" y Moncloa lo niega "tajantemente"
EFE
El ideal gallego

Los jóvenes de Oleiros evalúan la oferta de estudios para hacerse un hueco en el mercado laboral
Fran Moar
Mapa del lugar que ocupaba la antigua capilla de San Roque a las puertas del Campo de la Leña, ahora plaza de España

Los múltiples capítulos en la vida de la capilla y lágrima de San Roque de A Coruña
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

La fiesta de A Coruña que será un ejemplo de colaboración entre el Ayuntamiento, los vecinos y la hostelería
Guillermo Parga