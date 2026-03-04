Mi cuenta

El Ideal Gallego

España

El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo al rechazar enviar el caso mascarillas a la Audiencia

Efe
04/03/2026 12:05
El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al exministro Jose Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García tras rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional, de manera que la vista oral arrancará previsiblemente en el mes de abril.

Fuentes jurídicas informan a EFE de que la Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita en la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.

