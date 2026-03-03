Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

España

El Gobierno inicia la evacuación de españoles de Oriente Próximo, desde donde vuelan ya 175 hacia Madrid

Ep
03/03/2026 14:14
La evacuación de los más de 30.000 españoles afectados por la escalada de violencia en Oriente Próximo por tierra y aire ya ha comenzado, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que ha indicado que un primer grupo de 175 vuela ya de regreso a España en un vuelo comercial.

"Ya en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región", ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitando entrar en más detalles "por motivos evidentes de seguridad" a la espera de que "no vayan concluyendo con éxito".

Según ha reconocido, "los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen".

Así las cosas, ha informado de que un primer grupo de 175 españoles está volando ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial y se espera que a lo largo de este martes desde Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más castigados por los ataques de represalia iraníes, puedan salir más españoles en otros vuelos vía Estambul.

