Zapatero niega tener relación con Plus Ultra y defiende sus trabajos de consultoría

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece este lunes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado este lunes haber tenido relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, aunque se hayan publicado "enormes falsedades" al respecto, y ha defendido la legalidad y el cumplimiento con el fisco de todos sus trabajos de consultoría.

Ha explicado que hizo consultoría política para Análisis Relevante -cliente de Plus Ultra-, por la que cobró 70.000 euros brutos anuales, contrafactura y cotizados al IRPF, y que la comunicación y 'marketing' se la hizo la pequeña empresa de seis empleados que tienen sus hijas, de la que ha resaltado que nunca trabaja para administraciones públicas.

Durante cuatro horas ha respondido en la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta a ocho senadores, de UPN, Vox, Más Madrid, Junts, EH Bildu, ERC, PSOE y PP.

El expresidente ha recalcado que nunca ha tenido una sociedad ni en España ni en el extranjero y que siempre ha cotizado al IRPF como autónomo, así como que nunca ha hecho labor de 'lobby', y que tampoco ha usado nunca un teléfono de prepago.

De su trabajo como consultor ha subrayado que va más allá de escribir informes, e incluye casi doscientos viajes internacionales, y conferencias en organismos y universidades, algunos retribuidos, en torno al treinta por ciento, y otros no.

Nunca cobró por su mediación en Venezuela

Entre los viajes por lo que nunca ha cobrado, Zapatero ha destacado todos los hechos a Venezuela en aras de favorecer el diálogo político y para mediar en la liberación "de centenares de presos".

Ha dedicado "miles de horas" a Venezuela y siempre "pro bono", sin compensaciones económicas, ha asegurado.

De la supuesta investigación que le hace la Fiscalía neoyorquina, Zapatero ha leído una carta que le escribió el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Carvajal, conocido como "el Pollo", en la que niega que él lo dijera, así como la existencia de la supuesta mina de oro que, se publicó, le había regalado Nicolás Maduro.

Niega el "chivatazo"

UPN, Vox y PP han preguntado sobre el supuesto chivatazo que dio Zapatero de que iba a ser detenido a Julio Martínez, dueño de la empresa Análisis Relevante.

Zapatero ha dicho que fue una "información falsa", en la que lo único cierto es que estuvo con él tres días antes de la detención, corriendo por El Pardo, como habían entrenado otras veces.

Ha advertido que algunas preguntas eran incriminatorias, sin pruebas e "intención de zaherir", y que contrarían la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia en las comisiones de investigación parlamentarias, por lo que ha pedido que "consten en acta", por si recurre en amparo.

Se lo ha dicho al último interrogador, Fernando Martínez-Maíllo, del PP, quien le ha considerado "bajo sospecha", porque como consultor habría hecho informes "de corta y pega" cobrando casi 3.000 euros por folio, lo que supondría tener una "sociedad pantalla", instrumental, para "cobrar comisiones".

"Está usted pringado hasta el cuello; la Justicia decidirá, yo no le condeno", ha concluido Maíllo, aunque no haya ninguna investigación judicial sobre Zapatero.

Por ello, el expresidente le ha reprochado que haga "calumnias" amparado en la inmunidad parlamentaria, pero que es vergonzoso, lamentable y "no es tolerable", porque ni es investigado judicialmente ni ha tenido ningún requerimiento de la Agencia Tributaria siquiera.

La mano en el fuego por Aznar

En respuestas anteriores, ha lamentado la "campaña de insultos y difamaciones" del PP, les ha recomendado que usen su mayoría en el Senado de otro modo y ha recordado que no empleaba esa manera de hacer política.

Incluso, cuando Eduard Pujol, de Junts, le ha preguntado si pondría la mano en el fuego por el expresidente José María Aznar, ha respondido: "Sí, también, ese es mi talante".

También pondría la mano en el fuego por su partido, el PSOE, "siempre", al que seguirá "leal" hasta el último día de su vida, y colaborará en campañas electorales "a tope".

"¡Qué más quisieran ustedes!", ha contestado a Paloma Gómez, de Vox, cuando le ha dicho que tras los supuestos escándalos está "amortizado".

"Relación cero" con Aldama

Sobre Santos Cerdán, Zapatero ha apuntado que no comprendió algunas informaciones publicadas, pero que "le acompaña la presunción de inocencia aún", para añadir que "lo que diga la Justicia" para él será la verdad que respetará.

De José Luis Ábalos, ha dicho que nunca trató con él sobre Plus Ultra y que su única reunión siendo él ministro fue posterior al rescate, una "suerte" para que no se especule, ni tampoco conoció a Koldo García.

Respecto a Víctor de Aldama, solo voló una vez con él de Caracas a República Dominicana y ni recuerda de qué hablaron, nunca hizo negocios con él ni tiene su móvil, una relación "cero".