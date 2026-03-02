Mi cuenta

España

Zapatero niega que fuera el facilitador del rescate de Plus Ultra: "No, en absoluto"

Efe
02/03/2026 10:47
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisiónn de Investigación sobre el caso Koldo, en el Senado
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisiónn de Investigación sobre el caso Koldo, en el Senado
Europa Press
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado este lunes al comenzar su comparecencia en la comisión Koldo del Senado que "no, en absoluto" tuvo algo que ver o fue el facilitador del rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Ha sido su primera respuesta, al preguntárselo la senadora de UPN María Caballero, aunque Zapatero ha indicado antes que quería hacer constar en acta que no ha ejercido cargo público desde hace catorce años y la comisión debería centrarse en exigir responsabilidades políticas de gobierno, pero él viene "de ciudadano".

También ha querido que conste que ha sido convocado con urgencia y sin motivación, algo que exige la sentencia del Tribunal Constitucional 77/2023, que fue adoptada por unanimidad y que incluyó la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la presunción de inocencia extraprocesal.

El expresidente ha negado a su vez tener relación con el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, ni haber mantenido reuniones con él: "Cero, nada de nada".

En ese sentido, ha especificado que si alguna vez se ha saludado con él, ha sido porque, ha añadido, ha saludado a "miles" de personas a lo largo de su vida.

El exmandatario también ha apuntado que nunca ha hablado sobre el rescate a la aerolínea con el exministro de Transportes José Luis Ábalos y que tan solo se ha reunido una vez con él en un encuentro que se produjo con posterioridad al citado rescate.

"Hasta esa suerte he tenido", ha ironizado.

A su vez, ha asegurado que este no ha sido un tema que haya tratado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Por supuesto que no", ha respondido Zapatero, quien sí que ha compartido que ha hablado con Sánchez sobre la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, para que la que el jefe del Ejecutivo le dio "ánimos" y le contó su propia experiencia como compareciente.

