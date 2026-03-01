Podemos pide romper con EEUU y salir de la OTAN por ser Trump una amenaza para el mundo

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández EFE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha pedido este domingo al Gobierno de España "que rompa inmediatamente relaciones con Estados Unidos", cierre las bases militares que EEUU tiene en este país y salga de la OTAN.

"Denunciamos el nuevo ataque militar ilegal que Estados Unidos e Israel han realizado contra Irán porque vulnera el derecho internacional humanitario y demuestra, una vez más, que Donald Trump es "el principal problema y la principal amenaza para la Humanidad".

Pablo Fernández ha realizado estas declaraciones a los periodistas este domingo en León, en un acto de campaña electoral de cara a las autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo, en el que también ha pedido "romper" con Estados Unidos.

"Hay que acabar con Donald Trump. Pedimos al Gobierno de España romper inmediatamente las relaciones con Estados Unidos, aislar internacionalmente a ese país y también a cerrar las bases militares que Estados Unidos tiene en España", ha dicho.

Además, ha reclamado una salida inmediata de España de la OTAN "por ser una organización militar imperialista que, de facto, está dirigida por el criminal Donald Trump".