Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
España

Sánchez rechaza "la acción militar unilateral de EEUU e Israel" y las actuación del régimen iraní y llama al diálogo

Efe
28/02/2026 15:14
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Jesús Hellín (Ep)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha rechazado este sábado la "acción militar unilateral" de Estados Unidos e Israel contra Irán y también las acciones del régimen iraní y ha pedido que se retome el diálogo y se alcance "una solución política duradera para la región".

"Rechazamos la acción militar unilateral de EE.UU. e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil", ha escrito Sánchez en un mensaje de su cuenta de X, recogido por Europa Press.

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo rechaza "igualmente" las "acciones del régimen iraní" y de su Guardia Revolucionaria y avisa. "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio".

Por eso, ha exigido una "desescalada inmediata" y el "pleno respeto del derecho internacional", incidiendo en que "es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso

Sánchez rechaza "la acción militar unilateral de EEUU e Israel" y las actuación del régimen iraní y llama al diálogo
EFE
El ideal gallego

Los bomberos sofocaron un fuego en un cobertizo en Miño
EP
El ideal gallego

Albares traslada a sus homólogos de Oriente Medio el compromiso firme de España con la paz
EFE
El ideal gallego

Renfe obtiene la Certificación de Gestión Ambiental y de Calidad
EP