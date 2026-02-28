La postura del PP sobre el emérito compromete a la Casa Real, según el PSOE

Los reyes, Felipe VI y Letizia, a, en el acto de conmemoración de la Constitución el 17 de febrero F. Villar (Efe)

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, acusó en este sábado al presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de haber puesto “en un aprieto” a la Casa del Rey al pedir el regreso a España de Juan Carlos I, que se encuentra desde el año 2020 en Emiratos Árabes, tras la desclasificación de los documentos relativos a la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 (23-F).

En una entrevista con el programa ‘Parlamento’ de RNE, Mínguez censuró que Núñez Feijóo haya pasado en cuestión de días de tachar de “cortina de humo” el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer públicos los papeles clasificados del 23-F, a considerar que esta desclasificación “es tan importante como para poner en evidencia el papel del rey emérito” e incluso apostar por su regreso a España.

Patxi López afirma que el líder de los populares se mete “donde no le llaman y hace el absoluto ridículo”

A juicio de la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista, estas manifestaciones de Núñez Feijóo sobre el regreso de Juan Carlos I al país, y además justo después de conocer los documentos sobre la asonada, ponen “en un aprieto” a la Casa del Rey.

La institución monárquica ya ha dicho que ésta es una decisión que le corresponde tomar exclusivamente al emérito. Además, Gobierno y PP se manifestaron de acuerdo esta semana en que el regreso del rey emérito debería estar condicionado a la fijación de su residencia fiscal en España, es decir, que debería tributar en España si su decisión fuese regresar.

La Casa del Rey había indicado previamente que ese era el camino que debería seguir Juan Carlos I para volver a residir en el país. Mínguez sostuvo que, en su intento de “atacar” al Gobierno “siempre”, el líder del PP no se ha dado cuenta de que “otra vez ha metido la pata”.

“Comentarios como este demuestran que el señor Feijóo no es que o sea presidente porque no quiere, sino es que no puede ser presidente”, abundó.

Preguntada sobre si el PSOE vería bien que el rey emérito regresara a residir a España, la dirigente socialista respondió que la decisión es de él y de la Casa de Rey pero, en todo caso, quiso recordar que Juan Carlos I viene a España “cuando le apetece, hace sus regatas y luego se vuelve por ahí”.

Eso sí, Mínguez puso de relieve que si el rey emérito se fue del país fue “por unas determinadas razones” –en este caso por los escándalos relacionados con sus finanzas– para apuntar a continuación que pareciera que “los capítulos de la historia los pasamos muy rápido”.

La portavoz socialista subrayó que el rey emérito tuvo un papel “muy” importante en una parte del siglo XX” pero luego tuvo otro “que fue un poco bastante más vergonzoso” para concluir recordando las palabras de “todo el mundo es igual ante la ley” que el propio Juan Carlos I pronunció en alguno de sus mensajes de Navidad.

Viaje del papa

Durante la entrevista también se le pregunto a la portavoz de la Ejecutiva Federal socialista sobre el viaje que realizará a España en primavera el papa León XIV, en la que tiene previsto visitar Madrid, Barcelona y Canarias.

Una visita que incluirá, además, la intervención del jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano en el hemiciclo en una sesión conjunta del Congreso y el Senado.

La dirigente socialista reveló que su formación está “muy contenta” de que el pontífice reinaugure la Sagrada Familia en Barcelona y que, además, vaya a acudir al Congreso para pronunciar un discurso, lo cual consideró “histórico”.

Pero aprovechó para recomendar a la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, que se declaró “tantas veces” fan del papa, que preste atención a sus palabras, concretamente porque espera que se centre en la migración.

“Fastidiar”

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirmó que Núñez Feijóo, ha hecho “el absoluto ridículo” al pedir que vuelva a España el rey emérito Juan Carlos I y que “ha llegado hasta a fastidiar a la Casa Real”.

“Ya se lían tanto que Feijóo ha llegado hasta a fastidiar a la Casa Real con la última de sus ocurrencias. Se mete donde no le llaman y acaba haciendo el absoluto ridículo, como lo acaba de hacer pidiendo que vuelva el rey emérito, que puede volver cuando le dé la gana y que es un problema exclusivo de la Casa Real y no de los ciudadanos”, dijo López en declaraciones a los medios en Salamanca, donde acompañó este sábado al candidato de su partido a presidir la Junta, Carlos Martínez, en los comicios del próximo 15 de marzo.

López consideró que “todos los líderes del PP son iguales” porque “como no tienen ni una sola idea que poner sobre la mesa” se acaban “metiendo en estos líos”, algo que enmarcó en una “obsesión por castigar al Gobierno de progreso”.

Feijóo mantuvo este pasado viernes, también haciendo campaña en Salamanca, que Juan Carlos I tiene “todo el derecho de venir” a España y a que se le reconozca “ese honor” de haberse convertido en el garante de la democracia en España durante el intento de golpe de Estado del 23-F.

“Todos los que le han criticado no le llegan a la suela del zapato”, resumió en un mitin en Ciudad Rodrigo sobre quienes cuestionan el papel del emérito, quien en su opinión, “merece que se le reconozca ese honor” y tiene “todo el derecho de venir porque es su tierra”.