La marcha de Yolanda Díaz acelera la búsqueda de un líder en Sumar a un año de las elecciones generales

Díaz, durante el Pleno del Congreso el 24 de febrero Carlos Luján (Efe)

La renuncia de Yolanda Díaz a repetir como candidata acelera la búsqueda de un nuevo líder en Sumar a un año de las elecciones generales y coincide con el proceso de refundación de esta coalición de izquierdas, en la que Podemos ya ha dejado claro que no volverá a participar.

Nunca llegó a estar claro que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo volviera a ser candidata de Sumar, ya que su liderazgo al frente de este espacio se había debilitado en los dos últimos años y ella misma también llevaba tiempo esquivando esta cuestión.

Pero la propia Díaz ha despejado las dudas con una carta publicada el pasado miércoles en redes sociales en la que renuncia a ser candidata de la nueva coalición Sumar, de la que forman parte por el momento los cuatro partidos que gobiernan con el PSOE: Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes.

La retirada de la vicepresidenta segunda de la carrera electoral obliga a Sumar a buscar a un nuevo candidato o candidata y aviva las quinielas de nombres a un año para las próximas elecciones generales, previstas en 2027.

Entre los nombres que más suenan está el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, uno de los más valorados en las encuestas por su gestión en el Gobierno, aunque él se ha descartado. Ligado anteriormente a Podemos, genera un amplio reconocimiento y, de hecho, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que Bustinduy es “maravilloso” y “una de las mejores cabezas que tiene la izquierda”.

En Más Madrid la cara con más proyección nacional es la de la ministra de Sanidad, Mónica García, que además es portavoz de su formación y tuvo un papel muy destacado en la presentación de la refundación de Sumar el 21 de febrero, ya que cerró el acto.

En su caso la duda es en qué elecciones competirá, al estar considerada como la candidata natural de Más Madrid para disputar el Gobierno madrileño a Isabel Díaz Ayuso.

En IU el referente es su líder, Antonio Maíllo, que se autodescartó pues su prioridad es ganar Andalucía.

Y en los comunes destacan nombres como el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la diputada en el Congreso Aína Vidal y una de las líderes del partido, Candela López.

También está en las quinielas la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que rechazó encabezar una candidatura, aunque su entorno no cierra la posibilidad si se lo piden y le atrae la propuesta.