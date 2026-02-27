Detectado un caso humano de gripe porcina en Lleida

Granja de cerdos EC

La Conselleria de Salud de la Generalitat ha informado que se ha detectado un caso humano de gripe porcina A (H1N1) en Lleida y que hay una investigación abierta pero que el riesgo para la población es "muy bajo".

En declaraciones a los periodistas este viernes, el subdirector general de Vigilancia y Respuesta a Emergencias de Salud Pública, Jacobo Mendioroz, ha explicado que la gripe porcina "no tiene absolutamente nada que ver" y asegura que la peste porcina no puede afectar a humanos.

Este caso se detectó este febrero a raíz de que una persona acudió a su centro de salud --no por síntomas respiratorios--, y se le hizo una prueba en la que dio positivo por gripe porcina A, aunque esta persona no manifestó síntomas y ahora "se encuentra bien y está ya en casa".

"NO HA ESTADO CON SÍNTOMAS DE GRIPE EN NINGÚN MOMENTO"

Afirma que se hizo un estudio a todos los contactos del entorno de esta persona y que ninguno tenía síntomas y todos salieron negativos: "A priori es una situación que está controlada, porque no hay evidencias de que ninguna persona esté afectada".

"La persona no ha estado mala, no ha estado con síntomas de gripe en ningún momento, ninguna persona de su entorno está mala y todas las pruebas dan negativas, pero en la prueba de esta persona da positivo en este virus", insiste.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) y de la Agència de Salut Pública están realizando la evaluación conjunta del caso.

CASO "MUY INHABITUAL"

Mendioroz ha señalado que este caso es "muy inhabitual", ya que la persona en cuestión no trabaja en granjas, ni ha tenido ninguna exposición a cerdos ni contacto con ningún animal cerca, que es lo habitual en personas detectadas, e insiste que en este caso parece que no hay relación con una explotación porcina.

Además, explica que ahora se está intentando investigar si esta persona se ha infectado o si se ha podido contaminar: la infección implica la transmisión de un animal o persona y coger la enfermedad, y contaminar es que en algún momento desde la toma de la muestra "podría haber partículas que hayan contaminado la muestra, pero no implicaría que la persona se hubiera infectado".

Afirma que se ha hecho todo el seguimiento de cómo se recogió la muestra, por si pudo haber contaminación en el laboratorio, y asegura que, por esta parte, "no se ha encontrado ninguna evidencia de contaminación" de la muestra.

La muestra de sangre se ha enviado a la OMS para hacer pruebas de laboratorio y saber si la persona "ha generado anticuerpos", lo que indicaría que sí que se había infectado, y si no los tiene sería contaminación.

Además, señala que se han mirado los datos del Sivic respecto a la circulación de virus respiratorios y no se ha visto que en la zona se haya producido un incremento de patologías relacionadas con el virus de la gripe, como neumonías: "Cuando esto pasa consideramos que es un caso humano esporádico".

Es el segundo caso en Catalunya y el cuarto en España

Mendioroz explica que en Catalunya ya se detectó un caso humano de gripe porcina A en 2024, de un trabajador, y que este de Lleida es el segundo, y defiende que esto es una señal de que Catalunya es capaz de "detectar" casos de este tipo.

El último caso que ha habido parecido a este fue hace tres años en Holanda, según indica, y en el conjunto de España es el cuarto caso notificado hasta ahora desde 2009 (es decir, de estos 4, 2 se han dado en Catalunya).

Por último, afirma que, en función de lo que diga ahora la OMS, se intentará volver a encuestar o insistir en la zona, por si hay más casos, pero reitera que ahora mismo no se ha visto un aumento de ninguna patología relacionada y que "la hipótesis más probable ahora mismo es la contaminación" ambiental.